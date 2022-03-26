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Российский военный рассказал о разминировании полей, по которым ВСУ хотели наступать на Крым

11:14 26.03.2022
По словам военнослужащего РФ, ему попадались снаряды, начиненные тротилом и гвоздями.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские националисты в Херсонской области заминировали огромную территорию на границе с Крымом, оставив лишь небольшие коридоры для танков, по которым они хотели наступать на российский полуостров. После того, как боевиков вытеснили из региона военнослужащие РФ, началось разминирование опасных участков.

Нашим саперам предстоит приложить немало усилий, чтобы сделать Херсонскую область вновь безопасной. О том, с какими сложностями сталкиваются российские военные во время разминирования этого района, «Звезде» рассказал боец инженерных войск ЮВО Вячеслав.

«Идешь, вот так делаешь, потом приходишь, уже все, выжатый, как лимон. А так, потом привыкаешь, и пошел уже, в костюмчике... Есть танковые снаряды с тротилом, и там, допустим, гвозди, то есть, чтобы повредить непосредственно пехоту. Разные есть, можно много об этом говорить. Вот это самое минное поле, которое в ручную ставили... Суток, наверное, трое мы его убирали», - поделился информацией он.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нашли еще одно доказательство, что украинская армия планировала наступление на Крым. Это трофейные карты, которые обнаружили в Херсонской области. На картах, в частности, были отмечены специальные коридоры для танков на заминированной приграничной территории.

Материал подготовили: Роман Захаров, Валентин Гвоздев 

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