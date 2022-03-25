Генсек НАТО заявил о необходимости взаимодействовать с РФ по ряду вопросов

По его словам, отношения Москвы и альянса «точно не останутся такими же, как раньше».

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения России и альянса уже не будут прежними, но необходимость поддерживать контакт по ряду вопросов присутствует.

«Но необходимо поддерживать определенное взаимодействие с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, снижение рисков и деконфликтинг», - отметил Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

При этом, по его словам, пока рано говорить о будущих отношениях РФ и НАТО, но «они точно не останутся такими же, как раньше».

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что сотни тысяч военнослужащих НАТО приведены в режим повышенной готовности для защиты собственных рубежей, преимущественно на восточном фланге. При этом генсек альянса подчеркнул, что участником конфликта на Украине НАТО себя не считает и не собирается направлять туда свои войска.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ был введен ряд жестких санкций со стороны Запада.