В стране и мире Герои нашего времени: в МО РФ рассказали о военных, совершивших подвиги на Украине Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют мужество и отвагу. Минобороны России раскрывает информацию о героях. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих, проявивших себя во время спецоперации на Украине. Одним из таких героев стал командир танкового взвода лейтенант Артем Гладский. Его танковый взвод в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка выполнял задачу по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемого украинскими националистами. В ходе наступления танковый взвод под командованием Артема, сосредоточенным огнем с ходу уничтожив блокпост противника и две долговременные огневые точки на подступах к аэродрому, прорвал оборону националистов. Продолжая наступление, танк командира подвергся обстрелу из противотанковых управляемых ракет врага. © Минобороны России Находясь под огнем ПТУР противника, экипаж Артема Гладского продолжал точно поражать цели и умело маневрировать на поле боя. В ходе боя лейтенант Гладский лично обнаружил огневые позиции противника и ответным огнем уничтожил три танка и две БМП противника и большое количество украинских националистов. Далее, развивая наступление, танковый взвод лейтенанта Гладского осуществил захват плацдарма на западной окраине аэродрома и огнем танков подавил обороняющегося противника, чем обеспечил проход основных сил российских войск. Благодаря самоотверженности лейтенанта Артема Гладского и его грамотному руководству подчиненными экипажами, российской группировке удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение аэродрома от националистов. Взвод лейтенанта Расима Ильязова в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмовой бригады выполнял задачи по обороне и удержанию стратегически важных объектов, в том числе мостов. В ходе боев, несмотря на огневое воздействие националистов, Расим умело организовал и руководил обороной объектов, передавал точные координаты нахождения противника артиллерийским подразделениям и авиации, в результате чего было отражено восемь попыток националистов овладеть объектами. © Минобороны России Результатами мужественных и слаженных действий вверенного лейтенанту Ильязову подразделения стало уничтожение 12 танков, восьми боевых машин, одной гаубицы Д-30, вертолета Ми-8, двух минометных батарей с захватом двух гаубиц Д-30, которые в последующем были применены против врага, и до 500 человек лично, в том числе двух корректировщиков артиллерийского и минометного огня. Умелое руководство Расимом Ильязовым подчиненным личным составом способствовало выполнению задач по овладению и удержанию стратегически важных объектов до подхода основных сил, что позволило преодолеть водную преграду и развить дальнейшее наступление на противника. Начальник регионального управления военной полиции полковник Алексей Литвиненко участвует в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик с ее первого дня. Перед ним была поставлена задача обеспечить оперативное перемещение колонн автомобильной и бронетанковой техники в заданный район. Выполнение задач осложнялось систематическими провокациями со стороны диверсионно-разведывательных групп украинских националистов. © Минобороны России Используя имеющийся опыт, ночью в условиях непосредственного соприкосновения с противником, полковник Литвиненко организовал развертывание более десяти постов дорожно-комендантской службы, при этом потерь среди подчиненного личного состава допущено не было. Военнослужащие военной полиции под руководством Алексея Литвиненко в ходе обеспечения безопасности перемещения российских войск осуществляли охрану мостов через реку и на протяжении нескольких дней отбивали атаки диверсионно-разведывательных групп противника, вооруженных кочующими пулеметами, пытающиеся уничтожить их и сорвать движение наших колонн. Благодаря высокому уровню подготовки и умелому руководству подчиненными, полковник Литвиненко организовал оперативное перемещение по маршрутам протяженностью более 100 км колонн из более 300 автомобилей и бронетехники российских войск. При этом благодаря профессионально организованному дорожному движению в ходе переправы через реку удалось избежать заторов автомобилей и бронетехники. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика