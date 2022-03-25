Первая партия российско-сербской гумпомощи отправилась детям Донбасса

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Российско-сербская гуманитарная помощь для детей Донбасса отправилась в Ростовскую область. Впервые к сбору помощи присоединились граждане Сербии из Общества сербско-российской дружбы и Попечительского Совета Центра Русского географического общества в Сербии. Грузовик доставит нуждающимся несколько тонн детского питания и предметы личной гигиены.

Председатель Общества сербско-русской дружбы и диаспоры города Нови Сад Радойка Ковач поблагодарила власти Ленинградской области и отметила, что Запад начал говорить о гуманитарной проблеме на Украине лишь спустя восемь лет аналогичной беды на Донбассе.

«Нам знакома эта несправедливость. Мы испытали ее на себе. Сбор помощи это наша попытка хоть как-то исправить эту несправедливость. Главным инициатором акции по сбору помощи стал председатель Попечительского Совета Центра РГО в Сербии Душан Баятович», - рассказала Радойка Ковач.

С ее слов, эта отправка гуманитарного груза населению Донбасса не последняя и неравнодушные сербы продолжат оказывать помощь и собирать все необходимое тем, кто в этом нуждается.

Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса 24 февраля. Главная цель операции - денацификация и демилитаризация Украины. Российские военнослужащие доставили уже десятки тонн гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие от рук украинских националистов города и поселки. Людям привозят самое необходимое: продуктовые наборы, медикаменты, детское питание и воду.