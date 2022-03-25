В МО РФ заявили, что Украина не подтвердила ни одного гумкоридора в сторону России

Начиная с 4 марта исключительно в гуманных целях РФ ежедневно предоставляет гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях.

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Украинская сторона с 4 марта ни разу не подтвердила ни одного гумкоридора в сторону РФ, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Начиная с 4 марта исключительно в гуманных целях РФ ежедневно предоставляет гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Из них по одному гуманитарному коридору в России и еще по одному через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинская сторона ни разу за весь период нее подтвердила ни одного гуманитарного коридора в сторону РФ», - сказал он.

Мизинцев отметил, что российская сторона ежедневно согласовывает все предлагаемые Киевом дополнительные гуманитарные коридоры. На всех маршрутах ВС РФ неукоснительно соблюдают режимы тишины, несмотря на то что это замедляет темпы ведения спецоперации.

Ранее в Минобороны заявили, что не менее десяти украинских мин дрейфуют в западной части Черного моря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов