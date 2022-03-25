В Минобороны России заявили о достойных условиях содержания украинских пленных

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях, в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями», - сказал он.

Мизинцев заверил, что украинских пленных кормят три раза в день, медики оказывают им всю необходимую помощь, каждый может связаться с родными и близкими. Никакого физического или психологического давления на пленных не оказывается.

При этом, по словам Мизинцева, украинская сторона относится негуманно к российским гражданам, игнорирует требования Женевских конвенций.

Ранее в Минобороны заявили, что не менее десяти украинских мин дрейфуют в западной части Черного моря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов