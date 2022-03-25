Стражи северных небес: летчики-истребители СФ провели учения в Арктике

Командования объединения ВВС и ПВО Северного флота оценило учения как успешные. Сообщается, что в их ходе был продемонстрирован хороший уровень боевой и тактической подготовки палубных летчиков.

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Истребители Северного флота отработали применение ракет «воздух-воздух». Задачами летчиков на учениях было завоевание и удержание господства в воздухе, а также обеспечение ПВО и перехват крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Летные учения прошли над Кольским полуостровом и Баренцевом морем. В их ходе применялись истребители МиГ-29К и Су-33. Отрабатывалась тактика воздушного боя - включая ситуации, когда противник имеет численное превосходство.

Летчики поражали ракетами «воздух-воздух» световые авиабомбы, которые сбрасывались с парашютом другими участвующими в учениях самолетами.

Командования объединения ВВС и ПВО Северного флота оценило учения как успешные. Сообщается, что в их ходе был продемонстрирован хороший уровень боевой и тактической подготовки палубных летчиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов