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«Духа не хватает»: ополченец ДНР объяснил, почему украинцам не помогли 4 метра бетона

Тимур Шерзад
Олег Лавров
13:46 25.03.2022
Украинские боевики имели 8 лет, чтобы оборудовать свои позиции на Донбассе, но ни это, ни иностранное вооружение не спасает их от наступления народной милиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские военные нанесли массированный ракетный удар по селу Михайловка в ДНР. В сторону населенного пункта выпустили сразу 100 ракет из систем залпового огня «Град». Несколько снарядов попали в жилые дома. Наш корреспондент Олег Лавров сейчас работает в этом районе. Он пообщался с жителями, которые едва не стали жертвами обстрелов.

Шестилетний Андрюша рассказывает о моменте прилета ракеты РСЗО «Град» рядом с их домом. Всю свою жизнь он провел под обстрелами. Мама мальчика говорит, даже в момент рождения где-то рядом гремели взрывы.

Село Михайловка - юго-восточное направление от Горловки. Люди 8 лет живут под артобстрелами. Накануне сразу несколько ракет из «Града» прилетело сюда. Люди нашли в огороде носовую часть от ракеты, а также осколок.

Всего по Михайловке украинские артиллеристы выпустили весь боекомплект машины - это 40 залпов. Позиция военнослужащих Народной Милиции находилась в другом месте.

Обстрелы Горловки же происходят настолько регулярно, что в местной газете вместо привычной нам программы передач пишут адреса пунктов эвакуации. В селе Верхнеторецкое бои уже закончились. Военнослужащие Народной Милиции ДНР показывают захваченные позиции ВСУ.

«Позиции у них крепкие. Бетон залит у них метра на 4. Что-что, а позиции строили ребята шикарные. Мы зашли в них, аж хочется жить», - заметил разведчик ДНР с позывным Призрак.

Но ни это, ни иностранное вооружение, которым годами накачивали Украину, не помогло. А вот войскам ДНР оно будет кстати. В штабе нам показывают не отстреленную противотанковую управляемую ракету NLAW и противотанковый ракетный комплекс киевского конструкторского бюро «Стугна-П».

«Духа им не хватает. С такой аппаратурой, с такими блиндажами, со всем тем, что у них там есть, там можно годами, веками сидеть, но духа у них нет. Когда духа нет у человека - что ты на него не мотай, все равно», - отметил Призрак.

В неудачах украинской армии чиновники на подконтрольной ВСУ территории Донецкой республики обвиняют собственных сограждан.

«Сегодня мэр Краматорска очень сильно возмущался, что некоторые краматорчане, они предатели, они сливают передвижение колонн, складов с ГСМ. А кто тебе сказал, товарищ Гончаренко, что эти колонны для людей свои?», - сказал мэр Горловки Иван Приходько.

И правда, своими вряд ли можно назвать людей, которые прикрываются гражданским населением и целенаправленно уничтожают инфраструктуру.

Железнодорожная ветка соединяет Донецк и Горловку. Сейчас прямого маршрута между двумя крупными городами нет. Трасса простреливается. Укрепрайоны ВСУ находятся в Песках и Авдеевке, но, даже когда народная милиция освободит эти два населенных пункта, придется восстанавливать инфраструктуру.

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