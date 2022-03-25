Медведев оценил заявления европейских стран об отказе от российского газа

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Лидеры государств Европы «хорохорятся», говоря о возможности отказа от российского газа. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся», - сказал Медведев в беседе с РИА Новости и RT.

Напомним, на фоне отказа Соединенных Штатов от импорта нефти из России аналогичная мера сейчас активно обсуждается в Европе. Например, сегодня издание Spiegel со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы Министерства экономики ФРГ сообщило, что Германия планирует сократить в два раза импорт российской нефти к середине года, страна также намерена к концу года снизить зависимость от российского газа до 30%.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно влияет на рынок, который сразу реагирует на это. По словам политика, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены на энергоносители будут непредсказуемы.