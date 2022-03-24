В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сербия помнит: кадры многотысячного митинга в память о жертвах бомбардировок Югославии

Ян Брацкий
22:56 24.03.2022
Ровно 23 года назад Североатлантический альянс приступил к массированным бомбардировкам Югославии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Белграде проходят массовые акции в память о жертвах бомбардировок Югославии. Тысячи людей вышли на улицы с сербскими и российскими флагами, в руках участников шествия - плакаты с перечеркнутыми символами НАТО, поверх эмблемы Альянса на одном из баннеров изобразили огромную букву Z в цветах триколора в знак поддержки российской спецоперации по защите жителей Донбасса.

Операция «Союзная сила» стартовала 24 марта 1999 года. Формальным поводом к ней было неисполнение Белградом требований альянса вывести югославские войска из автономной области Косово. Самолеты НАТО без разрешения Совбеза ООН стали наносить удары по сербским городам. За почти три месяца бомбардировок натовская авиация выпустила 3 000 крылатых ракет и сбросила 80 тысяч тонн бомб. По разным оценкам, погибли от полутора до шести тысяч человек, сотни тысяч остались без крова, что привело к гуманитарной катастрофе в самом центре Европы.

Сегодня американским дипломатам в Москве напомнили о бесчеловечных действиях альянса. На фасаде дипмиссии США в российской столице появилась световая проекция.

«24.03.1999. 78 дней. Никогда не забудем. Никогда не простим. Больше не допустим», - гласила надпись.

В конце обращения на фасаде здания посольства Соединенных Штатов появились флаги России и Сербии, а также надпись «Нас с сербами 200 миллионов». Это пересказанная на новый лад известная сербская поговорка, характеризующая братские отношения между двумя народами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:10 В стране и мире
Видео
Россия открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи мирным жителям
19:53 В стране и мире
Видео
Пришла вода: на Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
18:06 В стране и мире
В МИД заявили, что отказ от энергоносителей из РФ разбалансирует мировую энергетическую систему
18:59 В стране и мире
Премьер Бельгии выступил против полного отказа от нефти и газа из РФ
15:38 Армия
Видео
МО РФ: к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестфонд Хантера Байдена
Популярное
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Видео
В МО РФ сообщили о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине
Видео
Глава МВД Великобритании рассказала Лексусу и Вовану об отношении к националистам на Украине
Песков ответил на вопрос о причинах увольнения Чубайса
Видео
Z в небе над Украиной появилась после боевого вылета российских Су-34
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.