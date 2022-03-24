Сербия помнит: кадры многотысячного митинга в память о жертвах бомбардировок Югославии

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В Белграде проходят массовые акции в память о жертвах бомбардировок Югославии. Тысячи людей вышли на улицы с сербскими и российскими флагами, в руках участников шествия - плакаты с перечеркнутыми символами НАТО, поверх эмблемы Альянса на одном из баннеров изобразили огромную букву Z в цветах триколора в знак поддержки российской спецоперации по защите жителей Донбасса.

Операция «Союзная сила» стартовала 24 марта 1999 года. Формальным поводом к ней было неисполнение Белградом требований альянса вывести югославские войска из автономной области Косово. Самолеты НАТО без разрешения Совбеза ООН стали наносить удары по сербским городам. За почти три месяца бомбардировок натовская авиация выпустила 3 000 крылатых ракет и сбросила 80 тысяч тонн бомб. По разным оценкам, погибли от полутора до шести тысяч человек, сотни тысяч остались без крова, что привело к гуманитарной катастрофе в самом центре Европы.

Сегодня американским дипломатам в Москве напомнили о бесчеловечных действиях альянса. На фасаде дипмиссии США в российской столице появилась световая проекция.

«24.03.1999. 78 дней. Никогда не забудем. Никогда не простим. Больше не допустим», - гласила надпись.

В конце обращения на фасаде здания посольства Соединенных Штатов появились флаги России и Сербии, а также надпись «Нас с сербами 200 миллионов». Это пересказанная на новый лад известная сербская поговорка, характеризующая братские отношения между двумя народами.