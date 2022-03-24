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МО РФ: националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу о выходе из города

21:37 24.03.2022
Активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны.
МО РФ: националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу о выходе из города
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Националисты расстреляли нескольких жителей Чернигова за просьбу к администрации покинуть город. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что из оставшихся в городе 120 тысяч человек более половины больны, но медицинская помощь им не оказывается, в больницах лежат украинские военнослужащие.

«В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны», - сказал Мизинцев.

По словам генерал-полковника, значительная часть населения, удерживаемая националистами в городах, по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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