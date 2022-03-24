Премьер Словении заявил, что никто в Европе не будет платить за газ в рублях

Янез Янша усомнился в том, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли.

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В Европе не будут оплачивать газ из РФ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

«Никто не будет платить в рублях», - сказал глава словенского кабмина перед саммитом лидеров Евросоюза в Брюсселе.

В свою очередь канцлер ФРГ ответил, что контракты по поставкам газа из России в Европу предусматривают оплату в долларах или евро.

Вчера Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что Россия будет рассчитываться за поставляемый в Европу газ в национальной валюте.

Глава государства заверил, что поставки голубого топлива не прекратятся, отметив, что страна дорожит репутацией надежного партнера.

Политолог Артемий Атаманенко в беседе со «Звездой» предположил, что рубль может укрепиться после заявления президента, а проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин назвал решение Путина «ударом по роли доллара как мировой резервной валюты».