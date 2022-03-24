Байден оценил вероятность отказа Киева от части своих территорий

Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что Вашингтон не является участником переговорного процесса.

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Президент США Джо Байден заявил, что не считает, что Украине придется отказаться от части своих территорий для урегулирования ситуации.

«Это полностью зависит от Украины, ничего об Украине без участия Украины. Я не думаю, что им придется это сделать. Но есть переговоры, участником которых я не являюсь. Им выносить свое суждение на этот счет», - приводит РИА Новости заявление Байдена.

Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. К этому моменту состоялись несколько раундов российско-украинских переговоров между представителями делегаций двух стран. Встречи проходят на территории Белоруссии.