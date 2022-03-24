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Глава МИД РФ оценил усилия Красного Креста по оказанию помощи жителям Украины и Донбасса

Ян Брацкий
20:54 24.03.2022
Что касается западных стран, уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, то они пытаются политизировать гуманитарные вопросы на Украине и придать им антироссийский характер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Международный комитет Красного Креста добросовестно и в рамках мандата выполняет свои посреднические функции по оказанию помощи нуждающимся жителям Украины и республик Донбасса. Об этом по итогам встречи с президентом организации Петером Маурером заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Что же касается западных стран в ООН, то по словам Лаврова, они, напротив, всеми силами пытаются политизировать гуманитарные вопросы в стране, предать им антироссийский характер. Нет оснований рассчитывать и на то, что Киев будет выполнять свои обязательства, отметил глава российской дипломатии.

«Запад встал на путь русофобии. Западу не нравится, когда режим, который он пестовал и вооружал против России, который он наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, что этот режим сейчас должен отвечать за свои преступления. Потому что Украину при нынешних властях Запад рассматривал, как инструмент русофобской политики, инструмент сдерживания России. И Киеву было дозволено все, включая убийство мирных граждан в течение восьми лет, запрет русского языка и культуры», - отметил Лавров.

Двадцать четвертого февраля Россия приступила к специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Ее главная цель - полная демилитаризация и денацификация Украины.

Российские военнослужащие регулярно доставляют в пострадавшие от действий националистов регионы Украины гуманитарную помощь. Например, сегодня, 24 марта, гуманитарную акцию провели в одном из населенных пунктов в Черниговской области. Более 100 местным жителям, которые продолжают находится в подвальных помещениях, оборудованных под проживание, доставили продукты, средства гигиены, детское питание. Военными медиками также был проведен медицинский осмотр и оказана первая медпомощь.

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