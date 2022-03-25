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Служение народу и Отечеству: в Минобороны рассказали о новых героях спецоперации на Украине

00:00 25.03.2022
В военном ведомстве рассказали о героизме командира зенитного ракетного дивизиона, командир взвода батальона связи, командира отделения и командира танкового батальона.
Служение народу и Отечеству: в Минобороны рассказали о новых героях спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие продолжают проявлять мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Среди героев представители различных видов и родов войск. В Минобороны России рассказали о подвигах еще четверых профессиональных бойцов.

Одним из воинов, ставшим примером беззаветного служения своему народу и Отечеству, стал командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов, выполнявший задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника. В его ответственности оказались шесть воздушных объектов украинских националистов, стремившиеся атаковать позиции российских войск.

© Минобороны России

Альберт оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненным и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. В результате были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов типа «Байрактар ТБ-2» и бомбардировщик Су-24.

Другим военнослужащим, проявившим мужество и высочайший профессионализм, стал командир взвода батальона связи старший лейтенант Хусейн Гадаев.

© Минобороны России

Когда позиции подразделений российских войск подверглись артиллерийскому обстрелу, машина Гадаева, обеспечивающая связь подразделений с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося снаряда и вышла из строя, а самого офицера отбросило взрывной волной и ранило.

Хусейн в состоянии болевого шока вынес из-под огня водителя-электрика, потерявшего сознание и спас ему жизнь. Чтобы не потерять связь со штабом и внутри подразделений, Гадаев вместе со своим взводом приступил к устранению повреждений. Несмотря ранение, старший лейтенант управлял подчиненными, пока не потерял сознание.

Связь удалось восстановить, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника.

Еще один военнослужащий, блестяще проявивший себя в сражениях с противником - командир отделения сержант Валентин Кузаков. В составе штурмовой группы в одном из населенных пунктов, занятых украинскими националистами Кузаков обнаружил тщательно укрепленную позицию противника, представляющую собой прикрытый завалами и минно-взрывными заграждениями жилой дом, подвальные помещения которого были оборудованы для ведения огня из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов.

© Минобороны России

Зная, что прилегающие улицы простреливаются снайперами, Валентин, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов, неся с собой запас взрывчатых веществ.

Подобравшись как можно ближе, он забросил заранее подготовленный подрывной заряд к амбразуре огневой точки националистов. Пулеметный расчет противника и склад боеприпасов были уничтожены, а в стене здания образовался пролом, в который одним из первых ворвался Валентин Кузаков и организовал оборону части здания до подхода основного состава штурмовой группы. Благодаря действиям Кузакова, были созданы условия, позволившие освободить населенный пункт от националистов.

Майор Евгений Крылов, командир танкового батальона также отличился в ходе спецоперации. Экипаж его танка выполнял задачу по прикрытию колонны подвижного пункта управления, выдвигавшейся ночью в заданный район.

Колонна наткнулась на минные заграждения. При разминировании Евгений, ведя визуальную разведку местности с использованием тепловизионного прицела танка, обнаружил на удалении до двух километров диверсионную группу украинских националистов, готовящую провокацию.

© Минобороны России

Крылов открыл огонь и уничтожил два бронетранспортера БТР-80, два пикапа с крупнокалиберным пулеметом, а также около 20 националистов. При дальнейшем продвижении колонны Евгений сумел обнаружить еще несколько огневых позиций националистов, которые начали вести обстрел и прицельным огнем уничтожил один танк и огневую точку врага.

Благодаря его оперативным и мужественным действиям колонна подвижного пункта управления своевременно, без потерь личного состава и военной техники, прибыла в пункт назначения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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