Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США

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Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, документ подписал заместитель госсекретаря кабмина Украины Виктор Полищук.

«Перед вами регистрационная карта, подтверждающая, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине», - сказал он.

Утверждается, что правовой основой для его подписания стало Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использоваться для разработки биооружия.

«В регистрационной карте определены заказчик работ - управление по снижению угрозы Минобороны США, а также перечень биообъектов. Как мы уже ранее сообщали, объем финансирования только за период с 2018 по 2020 год составлял порядка 32 млн долларов», - сказал Кириллов.

В тексте документа сказано, что США, их персонал и подрядчики освобождаются от обязанности уплачивать налоги или другие подобные сборы, которые взимаются на территории Украины, добавил начальник войск РХБЗ ВС РФ.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов