Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, документ подписал заместитель госсекретаря кабмина Украины Виктор Полищук.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ousa Chea, Unsplash
Минобороны РФ показало регистрационную карту, которая подтверждает, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, вовлекались в военно-биологическую деятельность на Украине.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика