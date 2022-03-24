Лидер группы «Любэ» счел смешным запрет латвийских властей на его въезд в страну

Помимо музыканта, въезд в Латвию на неопределенный срок запретили режиссеру Никите Михалкову, пианисту Денису Мацуеву, журналистам Марии Ситтель и Дмитрию Губерниеву.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Titov, RussianLook, globallookpress

Решение внешнеполитического ведомства Латвии объявить нежелательными в республике 25 деятелей культуры из России вызывает смех. Об этом «Звезде» рассказал музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Наряду с режиссером Никитой Михалковым он оказался в расширенном списке.

«Если я поеду куда-то отдыхать за границу, если поеду, все зависит от обстановки, то Латвия будет рассматриваться в самую последнюю очередь, если вообще будет. Поэтому пусть их министр культуры не переживает на этот счет. Зря он потратил время», - отметил Расторгуев.

С его слов, о подготовке списка нежелательных персон из РФ он узнал за неделю до его опубликования. «Хором посмеялись», - добавил музыкант.

Помимо Расторгуева и Михалкова, в стоп-лист МИД Латвии вошли Полина Гагарина, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. Сообщается, что запрет на въезд в Латвию для указанных лиц носит бессрочный характер.