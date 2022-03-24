На страже неба России: как проходит тренировка перехватчиков МиГ-31 в Пермском крае
В Пермском крае стартовали учения по дозаправке в воздухе истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. За их ходом наблюдал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.
«Топливозаправщик Ил-78М - настоящий летающий танкер. На борту между кабиной оператора заправки в хвосте и кабиной экипажа нет ничего лишнего. Только топливо - его более 100 тонн», - заметил корреспондент.
Сообщается, что экипажи МиГ-31 отрабатывали дозаправку на высотах от 4 до 6 тысяч метров. Пилоты истребителей сближались с топливозаправщиком на дистанцию от 10 до 20 метров на скоростях от 550 до 600 километров в час.
Всего в учениях перехватчиков задействовано шесть самолетов МиГ-31БМ, один топливозаправщик Ил-78, около двух десятков единиц наземной техники и более сотни военнослужащих - как из летного, так и из инженерно-технического состава авиаполка ЦВО.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов