На страже неба России: как проходит тренировка перехватчиков МиГ-31 в Пермском крае

Экипажи МиГ-31 отрабатывали дозаправку на высотах от 4 до 6 тысяч метров. Пилоты истребителей сближались с топливозаправщиком на дистанцию от 10 до 20 метров на скоростях от 550 до 600 километров в час.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Пермском крае стартовали учения по дозаправке в воздухе истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. За их ходом наблюдал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Топливозаправщик Ил-78М - настоящий летающий танкер. На борту между кабиной оператора заправки в хвосте и кабиной экипажа нет ничего лишнего. Только топливо - его более 100 тонн», - заметил корреспондент.

Сообщается, что экипажи МиГ-31 отрабатывали дозаправку на высотах от 4 до 6 тысяч метров. Пилоты истребителей сближались с топливозаправщиком на дистанцию от 10 до 20 метров на скоростях от 550 до 600 километров в час.

Всего в учениях перехватчиков задействовано шесть самолетов МиГ-31БМ, один топливозаправщик Ил-78, около двух десятков единиц наземной техники и более сотни военнослужащих - как из летного, так и из инженерно-технического состава авиаполка ЦВО.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов