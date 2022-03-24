Иностранные журналисты и блогеры поделились увиденным в Волновахе

Представители иностранных СМИ и блогеры приехали в ДНР - им показали последствия обстрелов со стороны украинских формирований, в том числе и удар «Точкой-У» по Донецку - то, о чем на Западе предпочитают не говорить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Иностранные журналисты смогли увидеть своими глазами, что на самом деле происходит в Донбассе и как именно идет специальная военная операция по защите народных республик.

Представители иностранных СМИ и блогеры приехали в ДНР - им показали последствия обстрелов со стороны украинских формирований, в том числе и удар «Точкой-У» по Донецку - то, о чем на Западе предпочитают не говорить. И теперь есть шанс, что информационная блокада будет прорвана.

О реакции на увиденное рассказал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко, который сопровождает группу иностранных журналистов.

«Нам удалось пообщаться с иностранными журналистами. Сейчас мы находимся в Волновахе, это вторая точка пресс-тура иностранных журналистов. Мы ехали на автобусе, все внимание журналистов было приковано к окрестностям. Разбитые украинские танки, разбитая техника», - заметил корреспондент.

По его словам, иностранные журналисты были удивлены происходящим. Волноваха же, две недели назад освобожденная войсками ДНР, возвращается к мирной жизни, там раздается гуманитарная помощь.

«Когда мы прибыли в город, мы были под впечатлением, когда увидели дома разрушенные. Я не думаю, что остались дома без повреждений», - прокомментировал корреспондент французского канала TF1 Жером Гарро.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об установлении контроля над городом Изюм в Харьковской области.

Также, по его словам, российская авиация поразила 60 военных объектов Украины за прошедшую ночь.