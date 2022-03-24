В Минобороны РФ показали, как организована безопасность передвижения колонн под Киевом
Министерство обороны России показало кадры, на которых видно, как организуется обеспечение безопасности дорог в Киевской области.
«Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации организовали комендантскую службу и обеспечили надежную безопасность движения воинских колонн на территории Киевской области», - говорится в сообщении.
На специально оборудованных блокпостах особое внимание уделяется проверке автотранспорта, в том числе на наличие оружия и боеприпасов. Для этого организовано круглосуточное дежурство.
Цель - не допустить передвижений вооруженных украинских националистов, которые продолжают нападать на мирных граждан.
Также российские военные обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуацию беженцев.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского штаба соединения при помощи высокоточного оружия.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов