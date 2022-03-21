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Лирика содействия: на базе Хмеймим в Сирии прошел концерт в поддержку российской спецоперации на Украине

08:42 21.03.2022
В культурном мероприятии принимали участие как российские военные, так и сирийские школьники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сперва Сулема из Сирии демонстрировала свой голос за кулисами концертного зала на авиабазе Хмеймим, а уже через минуту вышла на сцену и получила безоговорочную поддержку зрителей. В военном клубе состоялась специальная акция: песни пели для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Настроение у концерта было, в основном, лирическое. Песни, которые звучали на сцене, были тихие и исполнялись под гитару. А вот в зале - все по-военному, по-боевому, и очень много флагов России.

Готовили выступления с душой. Артистов отобрали лучших из лучших. Военнослужащий российской группировки войск в САР Александр Телегин поразил всех исполнением рок-классики. О том, что происходит сейчас на Украине, он знает из новостей. Песни из своего репертуара подобрал соответствующие.

Другая страна рядом, и, кажется, дышит в унисон с Россией. Учительница русского языка, которая привела начинающую певицу Сулему на Хмеймим, говорит, что ученики в местных школах очень интересуются российской спецоперацией. И это выступление не последнее в ряду концертов в поддержку русских друзей.

«Мы сейчас готовим акцию поддержки России, и мои ученики тоже очень быстро как-то все поняли. Они, во-первых, знают, что такое информационные фейки, как на самом деле это происходит. Очень любят Россию и просто доверяют президенту и России», - объяснила преподаватель русского языка Наталья Колонских.

Зрители то хлопали, то настраивались на серьезный лад. Выйдя с концерта , рассуждали о причинах военной спецоперации.

«Восемь лет мы видели, как рушились устои и порядки, за которые боролись наши предки. На наших глазах пытались разрушить память о подвигах наших дедов и прадедов», - говорит военнослужащий российской группировки войск в САР Артем.

И теперь главное, по мнению военных, довести дело до победного конца. А в том, что он будет, у них нет никаких сомнений.

Материал подготовил: Игорь Лапик 

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