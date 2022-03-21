СМИ: в России появится общая система для блокировки спама

В России появится общая система блокировки звонков и SMS-сообщений от спамеров. Система может заработать уже к 1 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как пояснили изданию в ведомстве, в последнее время поступает все больше жалоб на спам-звонки из-за рубежа. Предполагается, что в скором времени на сайтах ФАС и четырех мобильных операторов - МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 - через специальную форму можно будет сообщить о нежелательных звонках и SMS.

В ФАС рассказали, что после поступления жалобы на номер в течение 72 часов он будет заблокирован всеми четырьмя операторами.

Ранее сотовые операторы в РФ зафиксировали новый вид спам-звонков и SMS, которые поступают абонентам из-за границы. Так, в МТС выявили, что абонентам часто стали поступать зарубежные звонки от роботов с просьбой помочь родственникам.