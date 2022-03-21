Названа возможная причина крушения пассажирского Boeing в Китае

Возможной причиной крушения пассажирского Boeing в Китайской Народной Республике мог стать отказ двигателя, говорится в материале китайской газеты Huanqiu Shibao.

По словам авиационного эксперта, главреда Aerospace Knowledge Вана Янъаня, делать какие-либо выводы в настоящий момент рано: для этого нужно получить данные с черных ящиков.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом. После этого самолет стремительно начал терять высоту, что и привело к катастрофе. Это очень серьезный технический сбой», - заявил специалист.

Ранее сообщалось, что в КНР потерпел крушение пассажирский Boeing. Как утверждалось, на борту разбившегося воздушного судна находились 133 человека. Очевидцы публиковали в Сети кадры места происшествия.