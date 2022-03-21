Вопросы истории «Архивы помнят все»: МО опубликовало рассекреченные документы о зверствах украинских националистов Анна Касаткина Многочисленные факты геноцида мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами вскрылись в ходе расследования преступлений нацистских захватчиков руководством СССР и командованием Красной Армии. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Минобороны России показало архивные документы о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. На сайте ведомства открылся новый историко-познавательный раздел «Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению не подлежат». Руководство СССР и командование Красной Армии в годы войны инициировали расследование преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях. Во время него вскрылись и впоследствии подтвердились многочисленные факты геноцида мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами, среди которых грабежи, издевательства и массовые убийства с особой жестокостью. Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия в январе 1942 года докладывал в Наркомат обороны СССР о создании германским командованием на оккупированной территории УССР «украинской армии». В частности, уточнялось, что немцы проводят учет военнообязанных украинцев от 16 до 50 лет, а также создают специальные лагеря и школы пленных украинцев, где обучают их «тактике, строевому, подрывному и автомобильному делу». «Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности», - сообщал Берия. В те годы фашистские захватчики уже сформировали карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных областях, которым предоставили неограниченные права, вплоть до расстрелов, свидетельствует документ. © Минобороны России Акт о расследовании случая массового убийства бандеровцами мирных жителей одного из сел Тернопольской области 11 апреля 1944 года специальная комиссия 1-го дивизиона 206-го гвардейского легкого артиллерийского полка. В рукописном документе засвидетельствован факт массового расстрела украинскими националистами более сотни мирных жителей села Нова-Брикуля Струсовского района. В 7 часов утра бандеровцы окружили село и начали собирать людей якобы на работы. Около 150 человек увели бандиты «южнее села на один километр». Позже в тот же день место их расстрела обнаружили отправившиеся на поиски жители села. Некоторые опубликованные акты свидетельствуют об особой жестокости националистов. Так, согласно одному из них, в поле в километре севернее села Косув и на конском кладбище вблизи села найдены две ямы, в которых были свалены тела почти ста человек, включая женщин, детей и стариков. «Осмотр трупов показал, что граждане были убиты без применения огнестрельного оружия, после истязаний, а именно ударами тяжелых предметов, в результате чего имеются проломы черепов, переломы конечностей, удары в грудную клетку и т.д.», - говорится в документе. В другом акте сообщается о ямах рядом с населенным пунктом Могильницы - в них находилось около ста трупов «зверски замученных граждан с. Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев». Там же приводятся подробности зверских методов умерщвления, в частности, на позвоночнике трупа шестимесячного ребенка замечен удар острым рубящим оружием типа топора, на трупе женщины замечены следы тяжелых побоев: проломленный череп, ножевые ранения на шее, сломанное бедро. Среди убитых в яме были также «два пленных красноармейца, фамилии которых не установлены. На трупах имеются следы ножевых ран, показывающие, что они были зарезаны ножами». © Минобороны России В Минобороны акцентировали внимание на том, что бандеровские банды не вели так называемую «освободительную» войну и с немцами, и с Красной Армией, как пытаются внушить своим гражданам украинские власти в последние годы. В опубликованной в разделе докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения «Об активных действиях бандеровцев на Волыни в контакте с немцами против Красной Армии и советских партизан» от 10 мая 1944 года говорится не только о тесном военно-политическом сотрудничестве немецко-фашистских оккупантов и бандеровцев-коллаборантов, но и об «избирательности» последних при совершении преступлений. Так, помимо свидетельств о снабжении немцами отрядов «Украинской повстанческой армии»* (УПА*) и бандеровских группировок продуктами питания, немецким оружием и новым немецким военным обмундированием, в документе приведена цитата из обнаруженного в разгромленном «штабе УПА*» приказе за подписью «Клима Савур», в котором говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с «мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера». Далее в документе отмечается, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной Армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам крупные отряды УПА* «в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот», в то время как «мелкие отряды и группы, оставаясь в тылу Красной Армии, прятались в лесах и частично расходились по домам, сохраняя оружие». © Минобороны России В разделе представлены различные политдонесения областных военных комиссариатов (ОВК) за 1944-1945 годы, в которых описаны факты зверств бандеровцев над мирными жителями в Тернопольской, Черновицкой, Станиславской и Ровенской областях Советской Украины, их террора над местным населением. В этих документах сообщается об убийствах целых семей, представителей местных партийно-административных органов. Например, в донесении Тернопольского ОВК описывается множество фактов зверства бандеровцев в отношении мирных украинцев. «В Будановском районе в ночь с 12 на 13 апреля с.г. банда в количестве до 30 чел. напала на село Слобидка Яновская, бандиты ворвались в квартиру председателя сельсовета Маларьчук Федора Михайловича, убили последнего и его жену Маларьчук Марию Степановну, одновременно тут же убили по соседству живущих две гражданки по национальности украинки, после чего бандиты скрылись в лес», – так в документе представлен самый типичный случай многочисленных разбойных нападений. В донесениях Черновицкого ОВК сообщается, что на территории одного района националистические банды продолжают грабить местных жителей, при этом ведя среди них агитацию против призыва в Красную Армию. Эти же донесения свидетельствуют о террористическом характере действий бандеровцев, которые запугивали мирных граждан. © Минобороны России В донесении Ровенского ОВК подчеркивается, что террористические действия украинских националистов направлены «не только против совпартактива, но и населения». «В ночь с 14 на 15/I-45г. в одном километре от райцентра группа бандитов в количестве 12 человек пришла к инвалиду Отечественной войны, убила его мать и сестру за то, что он, т.е. инвалид Отечественной войны, не явился в банду по их вызову», - свидетельствует донесение. Особую агрессию украинские националисты проявляли в отношении русских. «В с. Куринов этого же района бандиты повесили сына священника "за то, что он русский"», - говорится в политдонесении начальника Главного политического Управления Красной Армии в ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1945 года. Согласно политдонесению Главного политического управления Красной Армии от 10 августа 1944 года, украинские националисты с целью дискредитации Красной Армии устраивали провокации, убивая мирных граждан украинской национальности. «Для того, чтобы восстановить население против Красной Армии и советской власти бандеровцы прибегают к методам провокации. Под видом советских военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей - украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана», - отмечается в документе. Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России документов направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом. *«Украинская повстанческая армия» (УПА) - запрещенная в РФ организация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика