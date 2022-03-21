«Архивы помнят все»: МО опубликовало рассекреченные документы о зверствах украинских националистов

Многочисленные факты геноцида мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами вскрылись в ходе расследования преступлений нацистских захватчиков руководством СССР и командованием Красной Армии.
Руководство СССР и командование Красной Армии в годы войны инициировали расследование преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях. Во время него вскрылись и впоследствии подтвердились многочисленные факты геноцида мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами, среди которых грабежи, издевательства и массовые убийства с особой жестокостью.
Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия в январе 1942 года докладывал в Наркомат обороны СССР о создании германским командованием на оккупированной территории УССР «украинской армии». В частности, уточнялось, что немцы проводят учет военнообязанных украинцев от 16 до 50 лет, а также создают специальные лагеря и школы пленных украинцев, где обучают их «тактике, строевому, подрывному и автомобильному делу».
«Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности», - сообщал Берия.
В те годы фашистские захватчики уже сформировали карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных областях, которым предоставили неограниченные права, вплоть до расстрелов, свидетельствует документ.
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