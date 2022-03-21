Умер писатель Юз Алешковский

Писатель и поэт Юз Алешковский ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом на странице в Facebook сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

«Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт, и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его», - говорится в публикации.

В настоящий момент подробностей этой трагедии, а также причин смерти знаменитого литератора нет.

Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. Он является автором «Песни о Сталине». Также он написал такие знаменитые повести, как «Кенгуру», «Смерть в Москве» и др.