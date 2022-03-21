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СМИ: на украинской таможне «не заметили» вывоз женой экс-нардепа десятков миллионов долларов

Анна Касаткина
00:20 21.03.2022
Таможенники могут закрыть глаза на подобные вещи за долю от 3 до 7,5% вывозимой суммы, заявил украинский бизнесмен Сеяр Куршутов.
СМИ: на украинской таможне «не заметили» вывоз женой экс-нардепа десятков миллионов долларов
© Фото: pexels.com
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Украинские таможенники в Закарпатье допустили вывоз из страны 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на бизнесмена Сеяра Куршутова.

По его словам, украинские таможенники «не заметили» вывоз из страны наличных, тогда как на венгерской таможне вывоз денег зафиксировали и их пришлось задекларировать.

Куршутов заявил, что таможенники могут закрыть глаза на подобные вещи за долю от 3 до 7,5% вывозимой суммы и «уровня» просящего, пишет РИА Новости.

По информации экс-руководителя Обуховского районного отдела полиции Дениса Ярославского, деньги принадлежат правой руке бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшему нардепу Игорю Котвицкому, которого называют одним из богатейших людей Харькова. Через пропускной пункт «Вилок» их 14 марта провезла супруга депутата, написал Ярославский в Facebook. Сам Котвицкий это опроверг, заявив изданию «Страна», что все его деньги находятся в украинских банках и он их никуда не выводил.

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