Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем

05:01 20.03.2022
Первый летчик, удостоенный звания Героя России во время спецоперации на Украине, дал интервью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Первым летчиком, удостоенным звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, стал летчик-истребитель майор Виктор Дудин. Свою первую воздушную цель он поразил уже в первый день СВО.

В ходе боевого патрулирования Дудин обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода в дуэльном бою уничтожил самолет ВВС Украины. Таким образом летчик предотвратил нанесение удара по нашим войскам.

После этого случая он еще не раз срывал атаки со стороны авиации ВСУ, уничтожив еще несколько воздушных целей как одиночно, так и в составе пары. Помимо этого, майор Виктор Дудин уничтожил мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1», снизившись для этого на высоту менее 400 метров.

В интервью новоиспеченный летчик-герой признался, что мечтал заниматься своим делом с самого раннего детства. И не просто так: Дудин пошел по стопам своего отца.

«Я из семьи военного, отец - военный летчик. Семейная традиция хорошая. Заканчивал Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. С детства рос в гарнизонах, смотрел на самолеты. Отец водил на аэродром, поэтому так вот мечта сформировалась. Пошел в истребительную авиацию. С детства хотел быть летчиком-истребителем», - рассказал военнослужащий.

Виктор - опытный летчик и далеко не первый год в деле. Летной работой он занимается с 2008 года. Однако его родные все равно очень беспокоятся и просят, отстаивая честь страны, немного позаботиться и о себе.

«Все родные просят быть поаккуратнее, повнимательнее. Все переживают, все гордятся. Родители сказали, что вы и так все герои», - отметил  Дудин.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали о подвиге штурмана истребительного авиаполка Виктора Дудина. Ему удалось первым обнаружить воздушное судно противника и предотвратить атаку украинских ВС.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
«Как по книжке»: летчик Перепелкин рассказал, что помогло ему победить в воздушном бою
05:01 Армия
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
05:03 Армия
Видео
ВС РФ доставили более 75 тонн гумпомощи жителям Херсона и области
04:15 В стране и мире
СНБО Украины приостановил деятельность ряда политических партий
00:59 Армия
Видео
Минобороны показало видео уничтожения склада вооружения ВСУ вертолетом Ка-52
Популярное
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
Видео
В МО РФ рассказали, что радикалы вымогают деньги у мирных граждан «на помощь ВСУ»
Видео
Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
Под постоянным огнем противника: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.