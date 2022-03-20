«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем

Первым летчиком, удостоенным звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, стал летчик-истребитель майор Виктор Дудин. Свою первую воздушную цель он поразил уже в первый день СВО.

В ходе боевого патрулирования Дудин обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода в дуэльном бою уничтожил самолет ВВС Украины. Таким образом летчик предотвратил нанесение удара по нашим войскам.

После этого случая он еще не раз срывал атаки со стороны авиации ВСУ, уничтожив еще несколько воздушных целей как одиночно, так и в составе пары. Помимо этого, майор Виктор Дудин уничтожил мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1», снизившись для этого на высоту менее 400 метров.

В интервью новоиспеченный летчик-герой признался, что мечтал заниматься своим делом с самого раннего детства. И не просто так: Дудин пошел по стопам своего отца.

«Я из семьи военного, отец - военный летчик. Семейная традиция хорошая. Заканчивал Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. С детства рос в гарнизонах, смотрел на самолеты. Отец водил на аэродром, поэтому так вот мечта сформировалась. Пошел в истребительную авиацию. С детства хотел быть летчиком-истребителем», - рассказал военнослужащий.

Виктор - опытный летчик и далеко не первый год в деле. Летной работой он занимается с 2008 года. Однако его родные все равно очень беспокоятся и просят, отстаивая честь страны, немного позаботиться и о себе.

«Все родные просят быть поаккуратнее, повнимательнее. Все переживают, все гордятся. Родители сказали, что вы и так все герои», - отметил Дудин.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали о подвиге штурмана истребительного авиаполка Виктора Дудина. Ему удалось первым обнаружить воздушное судно противника и предотвратить атаку украинских ВС.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко