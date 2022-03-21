Рискуя жизнью: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

© Минобороны России

Старший лейтенант Егор Болдырев, командир роты

Группа под командованием старшего лейтенанта Егора Болдырева выполняла задачи по поиску мест расположения противника в пригороде одного из населенных пунктов. Вскоре офицер вскрыл засаду националистов, которая скрытно разместилась в одной из полуразрушенных построек.

Болдырев, мгновенно проявив мужество и решительность, оценил обстановку и отдал военнослужащим приказ внезапно атаковать националистов сосредоточенным огнем. В результате атаки было уничтожено до десяти националистов. Часть националистов, спасая свои жизни, сдались в плен российским военным.

Так, четкие и грамотные действия старшего лейтенанта помогли сорвать готовившиеся провокации украинских националистов. С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса рота под командованием Болдырева вскрыла в общей сумме более 50 объектов националистов, уничтоженных в дальнейшем в ходе огневых ударов артиллерии.