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Рискуя жизнью: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

00:00 21.03.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать мужество и мастерство ведения боевых действий в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Рискуя жизнью: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший лейтенант Егор Болдырев, командир роты

Группа под командованием старшего лейтенанта Егора Болдырева выполняла задачи по поиску мест расположения противника в пригороде одного из населенных пунктов. Вскоре офицер вскрыл засаду националистов, которая скрытно разместилась в одной из полуразрушенных построек.

Болдырев, мгновенно проявив мужество и решительность, оценил обстановку и отдал военнослужащим приказ внезапно атаковать националистов сосредоточенным огнем. В результате атаки было уничтожено до десяти националистов. Часть националистов, спасая свои жизни, сдались в плен российским военным.

Так, четкие и грамотные действия старшего лейтенанта помогли сорвать готовившиеся провокации украинских националистов. С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса рота под командованием Болдырева вскрыла в общей сумме более 50 объектов националистов, уничтоженных в дальнейшем в ходе огневых ударов артиллерии.

© Минобороны России

Прапорщик Станислав Джиоев, начальник станции связи

В ходе возведения понтонной переправы через реку подразделения российских войск, находясь на удалении от основных сил группировки,  подверглись минометному обстрелу со стороны украинских националистов, в результате чего завязался неравный бой с противником.

Машина прапорщика Станислава Джиоева, которая обеспечивала связь подразделений с вышестоящим штабом, получила осколочные повреждения от разорвавшегося снаряда, из-за чего была выведена из строя.

Невзирая на продолжающийся обстрел противника в целях поддержания устойчивого сигнала со спутника связи Джиоев, проявив мужество и героизм, взобрался на крышу автомобиля и более получаса собственноручно удерживал накренившуюся антенну в направлении спутника. Прапорщик удерживал антенну более получаса и одновременно руководил подчиненными, ремонтирующими ее под непрерывным вражеским огнем.

Благодаря самоотверженным действиям прапорщика Джиоева и грамотному руководству экипажем было обеспечено поддержание непрерывного управления войсками, что помогло отбить атаку противника и перейти в контрнаступление.

© Минобороны России

Сержант Роман Каштаков, наводчик мотострелкового отделения

В составе сводного отряда мотострелкового батальона Роман Каштаков выполнял задачи по сопровождению колонны с материально-техническим имуществом в заданный район. Колонна во время движения подверглась массированным обстрелам со стороны украинским националистам.

Роман вступил в бой с противником одним из первых, открыв огонь из вооружения боевой машины. В результате точного попадания был поражен вражеский грузовик с боеприпасами. Из-за взрыва автомобиля вылетающими снарядами было уничтожено пять бронетранспортеров и более трех националистов.

Решительные действия Романа Каштакова вместе с высоким профессионализмом поспособствовали безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, а также без потерь выйти в назначенный район.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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