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Мастерство меткого огня: как в Мурманской области прошла огневая подготовка морпехов Северного флота

Елена Сивонен
21:57 20.03.2022
Морпехи Северного флота тренируются на постоянной основе, совершенствуют свою огневую подготовку, выполняя различные задачи абсолютно в любую погоду вне зависимости от количества выпавшего снега.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Полигон в Мурманской области стал похож на настоящий снежный лабиринт с сугробами в человеческий рост. Такого снега не припомнят и сами военнослужащие, однако приходится работать. Морпехи выходят на позиции, сменяя друг друга. У каждого из них с собой есть по два штатных магазина, и этого должно хватить, чтобы дать бой и отразить условную атаку.

Морпехи Северного флота тренируются на постоянной основе, совершенствуют свою огневую подготовку, выполняя различные задачи абсолютно в любую погоду вне зависимости от количества выпавшего снега. Бой велся уже не ближний, и в качестве «противника» выступила не пехота, а тяжелая техника - БТР вдалеке. С безопасного расстояния мишени едва заметны, зато на фоне снега хорошо различимы разрывы от различных боеприпасов.

В рамках боевой подготовки на полигоне стреляли все морпехи. Однако командиры уделяют особо пристальное внимание новичкам, а именно тем, кто на контракте совсем недавно.

«Каждый человек индивидуален. Все зависит еще и от его желания. Есть бойцы, которые очень прям хотят, они усваивают все быстро. У кого-то даже два-три занятия, а он уже бьет в цель. Кто-то немножко дольше», - рассказал один из командиров.

Вести меткий огонь - это не просто мастерство, а военное искусство, которым не овладеть без теории и уж тем более, - без практики. В ходе тренировок морпехов выстрелы оглушают окрестности полигона, минимум, два раза в неделю, а в настоящее время и каждый день. Однако после боевого слаживания североморцев ждут ротные, а затем батальонные тактические учения.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Михаил Долгих.

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