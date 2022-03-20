Триколор над Херсоном: как живет область под защитой российских военных

Денацифицированный Херсон постепенно возвращается к нормальной жизни. Вместо областной Рады, существующей лишь на бумаге, создан новый правительственный орган - Комитет спасения за мир и порядок. В него, к слову, кроме активистов вошел и мэр города Владимир Сальдо.

Над зданием администрации спустили украинский флаг, а над управлением МВД теперь развивается российский триколор. И это символично, ведь именно наши военнослужащие сейчас обеспечивают правопорядок в Херсоне - местная полиция сбежала из города, прихватив с собой оружие.

Брошенным оказался и херсонский отдел Службы безопасности Украины. Сотрудники СБУ бежали из города. Причем в такой спешке, что бросили всю документацию, включая личные дела и картотеку, не удосужившись хотя бы уничтожить секретные документы. Тем лучше - это сильно упростит задачу российским следователям, которые расследуют преступления националистов. Среди документов - простая методичка, которая была распечатана в Киеве, в которой почти прямым текстом говорится - «фашизм это хорошо».

В здании херсонского ночного клуба российские военные обнаружили опорный пункт украинских националистов, автомат, заготовки для коктейлей Молотова и боевые гранаты, происхождение которых националисты также не смогли объяснить.

Татуированный мужчина, утверждающий, что он сотрудник «Красного креста», не только не может внятно объяснить, чем именно здесь занимался, но и не имеет при себе никаких документов.

Также в Херсоне обнаружен штаб пропагандистов. Офис завален экстремистской литературой, флагами и методичками. Не обошлось и без материалов агентства США по международному развитию, причастного к разжиганию цветных революций по всему миру. Продвигали нацизм в массы здесь, как выяснилось, вовсе не за идею.

Порядок наши военнослужащие обеспечивают не только в Херсоне, но и во всей области. Причем с местными жителями российские военные общаются не с позиции силы. При досмотре автомобилей, бойцы максимально вежливы и тактичны. Учитывают наши военнослужащие и просьбы местных органов самоуправления.

Херсонская область - первый украинский регион, полностью контролируемый российскими войсками. Сейчас на этой территории именно они обеспечивают правопорядок. За Каховку боев не было и, по просьбе местных властей, тяжелая техника в город не входила, чтобы не портить дорожное покрытие.

В Новой Каховке относительно спокойно. В городе работают все коммунальные службы, улицы убраны, мусор вывозят, свет, газ и вода в домах горожан есть. Но в воздухе будто повисло напряжение, к присутствию российских военных жители относятся по-разному.

В отсутствии властей местные жители сами организовали правящий орган. Группа инициативных граждан решила действовать на благо райцентра, и это несмотря на то, что на днях Владимир Зеленский подписал два законопроекта об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

«Практически вся инфраструктура восстанавливается. Сложностей, безусловно, достаточно много. Прежде всего это связано с недостатком медикаментов. Мы подошли к началу сельхозработ, мы не можем пропустить ни одного дня. Вопрос с водоснабжение успешно решаем - на этой неделе будет решен. Однако удобрения, средства защиты растений, посевной материал - это то, что нам требуется», - рассказал и.о. главы администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Администрация переходного периода, в сотрудничестве с российскими военными, ведет масштабную работу по раздаче гуманитарной помощи. В Новую Каховку завезли уже более 90 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Гуманитарные акции проходят ежедневно, как в самой Каховке, так и в близлежащих населенных пунктах. Причем за помощью к нашим военнослужащим власти города обратились самостоятельно. Найти наших военных было не трудно, еще 24 февраля они приняли под контроль стратегически важный объект - Каховскую гидроэлектростанцию.

Каховская электростанция, как и любая другая, безусловно, важнейший объект инфраструктуры. Однако эта еще и важна в стратегическом плане. Это единственная оставшаяся переправа через Днепр на многие километры. Через ее гидротехнические сооружения проходят как железнодорожный, так и автомобильный переезды.

Мосты через Днепр, отступая, уничтожили украинские военные. За саму же станцию боев не было, под контроль Росгвардии она перешла мирно. И все это время она не прекращала работу. Однако, без инцидентов здесь тоже не обошлось. 28 февраля попытку отбить ГЭС предпринял националистический батальон «Днепр-1» , еще известный, как частная армия бывшего министра Авакова. Вот только дело националистам пришлось иметь с бойцами Росгвардии, которые и в России отвечают за охрану стратегических объектов, в том числе атомных электростанций. А потому прекрасно подготовленных к любым нештатным ситуациям. Атака с треском провалилась, на повторный штурм нацбат не решился.

«По прибытию в район выполнения служебно-боевых задач личный состав подразделений осуществил прием важного государственного объекта на коммуникации Каховская - гидроэлектростанцию - организовав охрану и оборону данного объекта», - сообщил командир подразделения Росгвардии, позывной «Рубин».

Сердце станции находится в машинном зале, а биться его заставляет течение Днепра. Остановка станции могла бы спровоцировать отключение электроэнергии на огромных территориях и наши военные этого не допустили. Руководству станции и ее сотрудникам гарантировали безопасность.

Когда бойцы Росгвардии взяли под контроль станцию, здесь в машинном зале работали всего две турбины. Сейчас ГЭС работает пять, это можно понять по их гулу а еще по характерной вибрации. Еще одна турбина находится в ремонте.

Работу станции поддерживает дежурная смена, это всего четыре человека из 250 сотрудников ГЭС. Однако, сейчас у руководства нет возможности всех их доставлять на этот сложный гидротехнический объект.

«Работает у нас на данный момент, круглосуточно на станции находится оперативный персонал - три человека. Сейчас уже выведены ремонтные бригады - в районе 30 человек там у нас каждый день работают, устраняют дефекты», - рассказал главный инженер Каховской ГЭС Станислав Макаров.

До начала боевых действий, станция входила в единую сеть России, Белоруссии, Украины и Молдовы. Сейчас же работает только в энергосистеме Украины. Из-за боев пришлось даже снизить мощность. Сейчас мощность станции не превышает 155 мегаватт, мера вынужденная, так как из пяти линий электропередачи работает только одна, остальные были повреждены в ходе боевых действий. Впрочем, для обеспечения южных регионов Украины этого вполне достаточно.

«В работе находятся первая, вторая, третья, четвертая, шестая машина - пятая в ремонте. На данный момент работают стабильно, но бывают случаи, когда надо устранять неисправности. Стараемся в рабочем режиме станцию поддерживать», - рассказал начальник смены Каховской ГЭС Сергей Кириченко.

Всего в днепровском каскаде шесть гидроэлектростанций и Каховская обеспечивает не только подачу электроэнергии. Она нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Она же обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для энергоснабжения юга Украины, а также водоснабжения засушливых районов. До 2014 года к таким относился и Крым.

Однако, после референдума в Крыму, Киев решил перекрыть подачу воды на полуостров, и использовать Северо-Крымский канал как рычаг давления на Россию. Урон сельскому хозяйству республики был нанесен колоссальный, но целей украинские власти так и не добились.

С началом российской военной спецоперации, канал взяли под контроль. Уходя, националисты заминировали шлюзы и обесточили объект. Саперы Черноморского флота и Южного военного округа разминировали гидросооружение. С каждого агрегата сняли по пять килограммов взрывчатки, после чего вручную открыли многотонные шлюзы.

Северо-Крымский канал не функционировал с 2014 года. Сейчас шлюзы открыты, «большая вода» вернулась в Крым. С каждым днем, ее уровень поднимается все выше и выше, и можно с уверенностью сказать, что засуха жителям полуострова в этом году не грозит.