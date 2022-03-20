В стране и мире Обыкновенный фашизм: как Украина постепенно превращалась в европейский центр национализма Павел Ремнев С момента распада Советского Союза и до сегодняшнего дня коллективный Запад вел планомерную и последовательную войну за умы украинцев. Войну, которая незаметна, но которая проникает в менталитет и сознание - и победить в которой намного сложнее и намного важнее. И они своего добились. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Телеканал «Украина 24». Ведущий в эфире призывает к немыслимому - убивать – не просто русских, а резать наших детей. Чтобы не выросли и не отомстили. На экранах десятков миллионов украинцев пример для подражания - портрет молодого мужчины в военной форме. Это оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман. Казненный в Иерусалиме по обвинению в убийстве шести миллионов евреев, цыган, поляков, украинцев. Но теперь на современной Украине это герой - и это для тех, кто еще думает - а зачем нужна операция по денацификации. «Убив их отцов вы добьетесь только того что они вырастут и отомстят. А убив детей - они никогда не вырастут и нация исчезнет. ВСУ не могут уничтожать российских детей, так как это запрещено правилами войны, конвенциями, в том числе Женевской. Но я не в ВСУ. Если мне выпадет случай расправиться с россиянами, я обязательно это сделаю. Я буду придерживаться доктрины Эйхмана и сделаю все чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на этой земле. Нам нужна победа. И если для этого потребуется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых кто это сделает. Слава нации!», - заявил ведущий. Чтобы точно было понятно, против кого Россия проводит специальную военную операцию - официальное заявление главы погранслужбы Украины, генерал-майора Сергея Дейнеко. Он обещает убивать жен, родителей, детей, российских военнослужащих. «Будут убиты их жены, дети, родители, братья и сестры. Все! Мы убьем всех. Весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили. Обратный отсчет пошел. Ждите, мы идем за вами», - сказал Дейнеко. В любой другой стране за такое лишают званий и постов, но только не на Украине. В субботу президент Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины командиру запрещенного в России неонацистского батальона «Азов»*. Бойцы которого еще 2 марта в Мариуполе совершили военное преступление - согнали мирных жителей в заминированные цеха завода Азовсталь. Как сообщают в народной милиции ДНР, они прикрываются людьми как живым щитом. Во дворе завода стоит боевая техника - дан приказ стрелять на поражение, чтобы заложники не убежали. «Я, как главнокомандующий Вооруженных сил Украины, хочу присвоить звание "Героя Украины" майору Прокопенко Денису Геннадьевичу, командиру батальона специального назначения "Азов"*. За мужество, за эффективные действия по отражению атак враг, за оборону города-героя Мариуполя», - заявил Зеленский. «Убивать русских - не грех». Это слова вроде как духовного лица - по крайней мере глава раскольнической православной церкви Украины Епифаний таким себя считает. В своих проповедях преданый анафеме Епифаний призывает к насилию против россиян. «Наши воины защищают свою землю. А кто приходит на нее - заслуживают смерть», - заявил Епифаний. И, кажется, многие украинцы стремятся повторить подвиги неонацистов. Пока это угрозы и оскорбления - сообщения получают россиянки во вроде бы спокойной Европе. И многие украинцы - даже за пределами страны - его слышат. Вот такие сообщения получили россиянки живущие в Германии. «Я обещаю! Когда все закончится - мы, украинки, устроимся на работу в ваши садики и школы. И за каждого нашего ребенка вы ответите!!! Мы будем отлавливать ваших детей в Европе, Турции, по всему миру! Вы ответите за все! И мне пофиг о чем вы в эту минуту подумали!!!», - говорится в сообщении. А в Риме нашим соотечественникам приходят вот такие аудиосообщения. «Ты же понимаешь, что скоро вам, русским будет ***** (конец - прим.ред.)? Вас будут по одному тут в Риме вылавливать. Ты же это понимаешь, правда? Передай своим друзьям на "Масквеее". Мне ***** (плевать - прим.ред.)! Я буду резать всех. Мне *****(плевать - прим.ред.) на жизни русских, женщин, детей. Я хочу, чтобы пали русские города, погибали русские. И дети и женщины! Я этого хочу!», - говорится в сообщении. Авторы угроз - предположительно украинцы, которые эмигрировали в Европу. И, кажется, они не понимают, что есть вещи, которые в принципе русским женщинам говорить не стоит - и особенно это касается детей. Но на современной Украине такое не экстремизм, не преступление, а следствие государственной политики. Ненависть к русским тут теперь воспитывают со школьной скамьи. «Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в целом теме войны - почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. И второй блок вопросов. Что такое права человека, при чем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами замалчивали», - сказал эксперт по вопросам образования и культуры Антон Дробович. Это наследие, говорит Дробович - террорист Бандера, предатель Мазепа. И если раньше изучать их было необязательно, то теперь эти занятия включены в обязательную школьную программу. В учебниках по истории уже не видят разницы между Советским Союзом и фашистской Германией. Истинные герои - националисты. А время, когда Украина, точнее Малороссия, была в составе Российской империи, в учебниках вообще называют самым печальным в истории страны. «В течение следующих ста лет Россия полностью аннексировала украинские земли, уничтожила казачество и активно работала над ассимиляцией местного населения и построила такие крупные города, как Одесса и Севастополь, на побережье Черного моря», - пишут в учебнике. И это при том, что книги украинского поэта Тараса Шевченко тогда издавали в Петербурге, а от строительства Одессы и Севастополя выиграли прежде всего украинцы. А при советской власти происходила активная украинизация страны - на мову переводили вузы и школы, большая часть газет была - тоже на украинском. Но об этом помнить не принято. И неприкрытый национализм постепенно уже перебрался в массовую культуру и повседневную жизнь. В соседней Латвии даже запустили флешмоб - призывают поставить точку в праздновании Дня Победы. Генконсул Украины в Гамбурге, Василь Марущинц предлагает флаг для государства, где будут проживать расово чистые арии. И самое главное его высказывание - быть фашистом почетно. И уже не кажется странным - что все это постепенно перебирается в массовую культуру, повседневную жизнь. Пароль и отзыв - и вы попадете в один из тематических баров Львова. На почетном месте - портрет того самого Степана Бандеры. Его изображение теперь и на капоте так называемых «бандер-мобилей» ВСУ. Как заявляют в российском министерстве обороны - это калька с тех машин, которые использовали террористы в Сирии - пикап с крупнокалиберным пулеметом в кузове. На таком по Киеву катается бывший президент Украины Петр Порошенко. А в етском лагере «Азовец» и не скрывают, что готовят смену бойцам запрещенного в России нацбатальона. Смеющиеся дети бегают с муляжами автоматов, отрабатывают приемы рукопашного боя и учатся петь «Москалей - на ножи». И даже после смерти они пригодятся киевскому режиму. В траншею под братскую могилу на кладбище Мариуполя должны были сложить тела погибших украинских силовиков и националистов, чтобы выдать их за мирных людей, погибших якобы в результате артобстрелов, сообщают в народной милиции ДНР. «По сценарию, военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ провели постановочные фото- и видеофиксацию "братской могилы" общей численностью до 1300 погибших», - сообщили в НМ ДНР. В городе Изюм, где сейчас идут бои ополченец снял видео с фашистскими флагами. и остается только догадываться, насколько глубоко проник фашизм в украинское общество, если такое можно встретить в простых украинских хатах. Все это свободно продается. На западных торговых площадках развернута настоящая кампания по продвижению неонационалистической идеологии. Официально, в открытой продаже -целые коллекции одежды с фашистской символикой, которая на Западе стала настоящим брендом. в Германии распространяют вот такие листовки - призывают жечь российские паспорта и забыть наш язык. Все это западные политики игнорируют. Но не люди, которые выходят на акции протеста в Европе. У участников движения желтых жилетов во Франции появились новые лозунги. Украинских националистов активно продвигают за рубежом - одна из самых крупных интернет площадок, Amazon, даже начала продавать одежду с символикой запрещенного в России нацбатальона Азов*. Опомнились и остановили торговлю футболками с неонацистской символикой только спустя несколько дней. В Белом доме, на Даунинг стрит, в Елисейском дворце, Бундестаге - знают, но молчат, говорит американский военный репортер Лара Логан. Заголовки западных СМИ до февраля 2022 года - то есть до начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР - посвящены росту национализма на Украине. А уже сегодня политики, а следом журналисты ведущих мировых изданий об этом забыли, стоило нам начать операцию по денацификации. Логан говорит - все, что сейчас происходит на Украине - результат целенаправленной политики запада. Национализм выращивали и поддерживали, как могли. «На фотографиях они держат флаги НАТО и свастику одновременно. Они используют эмблему нацистов из СС. Везде в украинской армии можно увидеть эту эмблему их культа. Даже женщины-солдаты носят этот черный знак их культа. Белый дом делает вид, что это не имеет значения, что это только небольшое количество войск, но это неправда. "Азов"* убийствами проложил себе путь на восточную Украину. Мы не хотим этого признавать. Именно поэтому Крым проголосовал за независимость, поэтому Крым хотел быть с Россией. Западные СМИ и Запад не хотят признавать реальность - западная Украина поддерживает нацистов. Там была штаб-квартира нацистов СС», - говорит Логан. Трофеи, которые сейчас попадают в руки и наших военных и ополченцев Донецка и Луганска показывают - Запад активно участвовал в подготовке украинских националистов. И это не вчера началось - американские, британские и канадские военные обучали их еще до 2014 года, перед майданом. «Самое постыдное в этом всем то, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонацистские формирования, первым из которых был "Азов"*. Мы тренировали нацистов»» - заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. И, кажется, Запад уже давно не контролирует украинских националистов. Вот данные американской компании, которая отслеживает онлайн-деятельность организаций-сторонников превосходства белых и исламистских террористов. Главное и самое страшное - радикалы, фашисты и террористы пришли в движение. Со всего мира они стекаются на Украину. Об этом в своей колонке для американскоой Washington Post пишет исполнительный директор организации SITE Intelligence Рита Кац. «Я не замечала такого уровня вербовочной активности в масштабах одного движения с тех пор, как "Исламское государство"** провозгласило свой так называемый халифат в 2014 году и искало сочувствующих по всему миру, чтобы те к нему присоединились. Мы в SITE - разведывательной группе, отслеживающей мировых экстремистов - заметили всплеск онлайн-активности белых националистов и неонацистов в связи с вооруженным конфликтом на Украине», - пишет Кац. И это угроза всему миру - по данным исследования, сейчас неонацисты рассматривают Украину как место, где они смогут исполнить Мечту. Отработать на практике механизм: как снова, но уже теперь в современном мире, создать полноценное фашистское государство. Если этого на Западе пока не понимают, то в России, где фашизм ненавидят на генетическом уровне, давно заметили. Именно поэтому под Киевом, Харьковом, Мариуполем, Северодонецком сражаются наши военные - сражаются за весь мир. Пусть он пока этого и не понимает. Соседи, вроде бы не против. В Риге ежегодно проходят торжественные марши в память Латышского легиона СС, разгромленного Красной армией в годы Великой Отечественной войны. Шествие возглавляет лютеранский священник. Среди толпы - люди в нацистской форме. По обе стороны от колонны - полицейский эскорт. И это вдвойне цинично - та же государственная полиция страны под предлогом борьбы с коронавирусом не разрешила латышам широко праздновать День Победы. На законодательном уровне запрещены красноармейская форма и боевые награды. Цветы к памятнику Освободителям Риги возложить пока можно - но возможно это последний раз. В стране набирает популярность флешмоб, участники которого призывают вообще больше не праздновать День Победы. *«Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ. **ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика