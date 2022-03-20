«Вы не понимаете, это конец»: иностранные наемники бегут из Украины после ударов российских ракет

13 марта. Российские силы нанесли удар с помощью высокоточного оружия по Яворовскому полигону, где базировались иностранные наемники, прибывшие на Украину воевать на стороне националистов. А это слова, которые один из французских «добровольцев» успел наговорить на свой мобильный телефон, на который он снимал эту картинку, убегая подальше от места удара.

«Вот база, которую уничтожили, мы уходим оттуда. У меня там друзья погибли. Мне нужно побыстрее убираться оттуда. База разрушена! Это было всего две минуты назад», - сказал наемник.

А вот что говорит бразильский наемник, чудом уцелевший во время обстрела. Он записывает свой монолог на мобильник уже в автобусе, который движется к польской границе…

«Спецназ со всего мира - из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады... Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. Все, что я знаю - это то, что они все мертвы. Они все уничтожены. Вы, парни, просто не понимаете, что это такое - когда самолет стреляет по вам ракетами. Вы не понимаете, это конец», - сказал наемник.

Все что произошло с наемниками 13 марта на Яворовском полигоне и в Славичах - под две сотни погибших, по информации Минобороны, по сути, повторилось под Житомиром.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта ОВРУЧ Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников», - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Наемники резко передумали воевать с Россией. Например, популярный южно-корейского блогер Ли Гын. Он служил в спецподразделении ВМС Республики Корея, теперь учит самообороне и выживанию на YouTube. Он показывает, как обращаться с пистолетом в стиле героя одного из популярных боевиков.

Гын и два его приятеля отправились на Украину в качестве добровольцев, готовых поделиться с простыми украинскими солдатами своими знаниями. Дальше, правда, его пыл быстро поутих - после удара российских войск по казармам наемников, два его товарища сразу предпочли уехать домой, ну, а сам Ли Гын остался на Украине, поскольку в Корее его ждет расследование, штраф, а потом тюрьма и, возможно, смертная казнь.

«Мы подтверждаем, что наш гражданин уехал на Украину без предварительного разрешения правительства. Мы ведем консультации с министерством юстиции и другими компетентными органами, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Ли Гына», - сообщили в МИД Кореи.

А это уже первая полоса газеты Mirror. Если дословно, то – «Ветераны спецназа SAS присоединились к кровавой битве на Украине против русских вторженцев». По имеющейся информации трое из вояк уже отправились в мир иной. А это слова шведского наемника, назвавшегося Йеспером Седером. Господин Седер, после удара по Яворовскому полигону и Старичам, тоже поспешил вместе со своими подельниками в сторону Польши…

«Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко», - сказал Седер.

Достается и иностранным инструкторам. Как сообщили представители штаба войск ДНР, в пригороде Донецка был уничтожен опорный пункт первого батальона 54-й бригады ВСУ. Среди погибших боевиков оказались и иностранные наемники. Их удалось идентифицировать по документам на телах. Американцы - капитан Майкл Хавкер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Круз Тоблин. По данным разведки ДНР эти люди приехали на Украину еще в 2018 году и выполняли роль инструкторов националистических украинских батальонов. В США заявили, что это просто невозможно - все инструкторы якобы давно уехали.

«Национальная гвардия уже заявила, что такие солдаты у них не числятся, доказательств у русских никаких нет. Но это показывает, что Россия готова пойти на эскалацию с США, Москва хочет срыва мирных переговоров», - заявил старший редактор Newsweek Навид Джамали.

Как заявили представители Минобороны России, всех западных наемников ждет та же участь. Любое, даже ограниченное участие так называемых добровольцев в конфликте на Украине закончится для них плачевно. «Сафари» для фотографий в Инстаграме не получится.

«Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой», - заявил Игорь Конашенков.

С оплатой услуг иностранных наемников у Киева тоже проблемы. Неделю назад министр иностранных дел Украины, господин Кулеба, хвастался, что наемники едут к ним из 16 стран. Якобы их уже около 20 тысяч и платят им полторы-две тысячи долларов в день. Реальность, как водится, оказалась несколько иной.

«Добровольцы выстроились в очередь, и им сказали, что пора подписывать контракт: в нем оговаривалось, что их зарплата составит семь тысяч гривен в месяц и что они должны будут оставаться в Украинском иностранном легионе на все время службы. Ни один мужчина в возрасте от 18 до 60 лет не имеет права покидать страну. Ряд потенциальных добровольцев во Львове заявили, что хотели бы помочь военным, но опасаются подписывать такой документ. Теперь они ищут другие способы предложить свою помощь», - пишет The Economist.

Семь тысяч гривен в месяц по текущему курсу это всего лишь 230 долларов, а бессрочный контракт значит, что наемники будут сражаться столько, сколько им прикажет Киев. Неудивительно, что многие «добровольцы» решили сбежать - но и это сделать оказалось не так просто. Украинцы не хотят отпускать тех, кто может пригодиться им на фронте.

«Когда мы добрались до границы, начались новые проблемы. Если они видят кого-нибудь в форме или с оружием, они выводят тебя из очереди и отправляют обратно на передовую. Иногда они рвут паспорта. Нас не пропустили на пяти постах. На шестом нам помогла гуманитарная группа из Британии. Они дали нам жилеты с красным крестом, паспорт волонтера гуманитарной группы», - рассказал доброволец Генри Хойфт

Но не все на Западе поддерживают накачку Украины наемниками и вооружением. Сотрудники гражданского аэропорта итальянского города Пиза отказались загружать в самолеты ящики, когда узнали, что в них не гуманитарная помощь, а оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Профсоюзы даже вышли на митинг.

«Такая ситуация не только в этом аэропорте, но и во многих других. Мы призываем грузчиков выходить на митинги - это не нормально, такой груз мы не должны отправлять», - заявил представитель профсоюза грузчиков.

Будем надеяться, что до кураторов операции по набору наемников в так называемый «интернациональный легион» и сборщиков оружейных караванов предупреждения, подкрепленные российскими ракетами, дошли. По крайней мере, западные чиновники, занимающиеся вербовкой наемников, уже попробовали включить «задний ход». А Киев даже временно приостановил набор наемников в нескольких странах после удара российских сил по Яворовскому полигону. И, тем не менее, желающие попасть в прицел российских военнослужащих все еще находятся.