Минобороны РФ впервые показало кадры ночных полетов Су-35 в ходе спецоперации

Минобороны РФ впервые опубликовало видео ночных полетов самолетов Су-35 в ходе спецоперации на Украине.

Во время выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС России провели обнаружение и перехват воздушных целей, а также уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе.

Ранее российским военным ведомством были показаны кадры выполнения самолетами Су-35 перехвата воздушных целей и нанесения ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Как указали в МО, летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и БпЛА противника.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко