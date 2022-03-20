Киевские «визитеры»: как министры Польши, Чехии и Словении Украину делили

Какие функции возлагались на Украину, кажется, понятно уже всем, кроме президента страны Владимира Зеленского. Тот, по-прежнему находясь в наркотической эйфории, пытается убедить оставшихся, что контролирует ситуацию и находится в Киеве.

Но даже непрофессионалу новые кадры его обращений к нации покажутся по меньшей мере странными - якобы президент, якобы в Киеве, якобы обращается к нации. Но реальному положению вещей не соответствуют ни погода, ни свет, за спиной Зеленского не шелохнется ни один листик, а сам он не отбрасывает тени. И можно было бы и поглумиться над тем, куда делась тень и причем тут дом с химерами, но все гораздо проще - «обращения из Киева» уже давно стали фейком и пишутся далеко за границами украинской столицы. Вызывают вопросы и кадры встречи Зеленского с премьерами Польши, Чехии и Словении, которая якобы прошла в Киеве. Куда интересней фото, на котором лидеры восточно-европейских стран склонились над картой Украины. Оно - самое обсуждаемое в украинских соцсетях. В уютном VIP-купе поезда на Киев премьер-министры Польши, Чехии и Словении склонились над картой и что-то внимательно изучают. В Интернете тут же бросились гадать - думают, как безопасно добраться до Киева, или решают, как делить Украину. Если верить польским СМИ - восточно-европейский политический десант совершил свой «марш-бросок» из-под натовского зонтика на Украину.

К примеру, польские элиты давно посматривают на западную Украину: еще в 2015 году на телевидении Польши обсуждали, как территория Украины могла бы быть разделена между соседними государствами, и даже показали карту. Судя по ней, украинское государство поляки предлагают разделить на пять частей между Венгрией, Румынией, Польшей и Россией. Собственно Украине останутся центральные области, включая Киев. Причем, польские аналитики еще в 2015 году подчеркивали, что этот «раздел» полностью отвечает интересам жителей указанных регионов. Обсуждали ли с Зеленским эту карту во время своего визита гости из Восточной Европы? Неизвестно. Сам он занят тем, что всеми силами пытается показать, что он еще в Киеве.

А вот его виртуальное международное политического турне неизменно начиналось под аплодисменты. Едва он появился на экране, еще ни слова не сказав, американские конгрессмены уже купали его в овациях, вскакивая с мест. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси даже поприветствовала Зеленского лозунгом украинских националистов. Президент Украины в ответ сразу начал просить - больше санкций, больше оружия. И зачем-то начал с фразы из самой известной речи Мартина Лютера Кинга, в которой он говорил о равноправии белых и черных - «У меня есть мечта». Зеленскому, конечно, поаплодировали, но небо в очередной раз закрывать отказались. К слову, за так и не полученный членский билет в Альянс Украина получила солидные денежные компенсации - 14 миллиардов долларов помощи выделил Вашингтон на гуманитарную помощь и оружие. Соотношение средств - 1 к 7 в пользу боеприпасов.

Для каждой страны, которую Зеленский посетил в рамках своего виртуального турне, он не поленился и придумал свою историческую параллель. Немцев обвинил, что они построили стену между Украиной и Германией, не взяв ни в Евросоюз, ни в НАТО. Канцлер Шольц, который вместе со всеми слушал упреки, в очередной раз заявил, что со стороны НАТО не будет военного вмешательства. Единственное, на что пошли европейские чиновники, чтобы хоть как-то подбодрить президента Украины - выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Только вот что сделал для мира президент страны, где восемь лет шла братоубийственная война?

На подмогу Зеленскому спешит тот, кого в Сети называют «Буревестником хаоса» и серым кардиналом оранжевых революций - по Одессе вышагивает Бернар-Анри Леви. Справа от него - охрана из «Айдара»*, рядом - бывший командир этого нацбатальона, ныне губернатор Одессы Максим Марченко. Именно Леви в свое время призывал НАТО к бомбардировкам в Югославии, Сирии и Ливии, поддержал революцию роз в Грузии и войну в Афганистане. Леви также известен своими русофобскими взглядами - в 2014 он выступал на Майдане незадолго до того, как митинги превратились в бойню. Закономерный вопрос - чем может обернуться для Одессы его неожиданный визит?

*«Айдар» - экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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