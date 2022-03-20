В смертельном котле: как силы армии России и ЛДНР довели украинских боевиков до предсмертной агонии

Украинские националисты совершили в полдень 14 марта чудовищное преступление, превратив центр Донецка в настоящий ад - с подконтрольной украинским боевикам территории по ничего не подозревающим людям был нанесен удар из ракетного комплекса «Точка-У».

По людям стреляли кассетными боеприпасами, запрещенными ООН и Женевской конвенций. Их использование в городских кварталах - открытое военное преступление. Но когда это останавливало украинских националистов. На месте сразу погибли 23 человека, тяжелые ранения получили еще 36, в том числе дети. И даже при таких чудовищных жертвах выясняется, что людей могло погибнуть еще больше - выпущенные снаряды были сбиты ДНР-цами, а осколки, накрывшие город - лишь часть того, что предназначалось Донецку.

Машины скорой помощи стоят на протяжении всей улицы, каждый метр которой - в крови. Горит автобус, работают сигнализации, повсюду стекла, камни и куски металла. С полудня и до вечера центре Донецка царил хаос. Украинские националисты, подготавливая обстрел центра Донецка, понимали, что не оставляют ни единого шанса выжить тем, кто будет находится рядом с местом падения ракеты, потому что снаряд был кассетным.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал произошедшее терактом. Фактически, это ничто иное, как военное преступление против мирного населения. Про день обстрела центра Донецка долго будут напоминать кратеры на каменных стенах и деревянные панели, которыми заколотили разбитые окна. Одно из пострадавших помещений - частный детский клуб, в котором во время удара находились дети. Осколки прошили стекло, снесли жалюзи и пробили насквозь гипсокартонные стены - в помещении находились массажист с ребенком, осколки чудом их не задели.

В республиканской травматологии за последние восемь лет уже привыкли к участившимся огнестрельным ранениям, с которыми поступают пациенты. Но события этой недели некоторых медиков повергли в шок. Хирургам пришлось выполнить сразу несколько ампутаций.

Уже на следующий день после трагедии у офиса центрального республиканского банка возник мемориал памяти. Гора цветов, среди которых проглядываются два белых листа с вопросами политической элите Киева и западных стран. На кладбище Донецка появилась двадцать одна свежая могила.

14 марта у здания правительства должны были собраться женщины Донбасса. Накануне дня трагедии украинские провокаторы рассылали в сообщества в соцсетях сообщения с призывом выйти около полудня на митинг, чтобы попросить заключить перемирие с Украиной. Ракета летела в то самое место сбора, людей подставляли под удар. Двигательная часть «Точки-У» упала рядом с памятником, боевая часть с кассетами - в 200 метрах, на одной из самых оживленных улиц. Простые люди были главной целью боевиков.

Следствие уже выяснило, кто давал команду «огонь» по дончанам: это был Федор Ярошевич, с 2006 года бессменный командир 19-й ракетной бригады ВСУ. Три года назад он приказал обстрелять такими же ракетами Амвросиевский район ДНР.

При всем этом иностранная пресса «ничего не видела, ничего не слышала» и никому ничего не рассказала о донецком теракте. Авторитетные издания просто проигнорировали обстрел. Они продолжают гнуть информационную линию поддержки ВСУ и нацбатов. Отличились лишь итальянцы, напечатавшие фотографию убитого горем мужчины с подписью: «Киеву грозит финальный штурм».

Россия распространила в ООН письмо, в котором говорится, что нападение ВСУ на Донецк приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения. Реакция генсека организации на это письмо оказалась до неприличия сдержанной. Антониу Гуттериш ограничился скупым комментарием о сожалении после удара по гражданской инфраструктуре. Российский постпред в ООН Василий Небензя призвал к ответу всех, кто продолжает закрывать глаза на трагедию в Донбассе.

«У заместителя генерального секретаря не нашлось ни слова, чтобы сообщить о сегодняшнем ударе ВСУ ракетой “Точка-У”, начиненной кассетными боеприпасами, по центру Донецка. Как не нашлось ни слова и у представителей западных стран, которые восемь лет страдают слепотой в отношении всего, что происходило на Донбассе, и в каких условиях жили люди под постоянными обстрелами. К сожалению, к этому причастна и ОБСЕ, которая заглаживала правду о преступлениях ВСУ и украинских националистов», - сказал он.

В ночь на среду Донбасс сотрясает новый прилет: «Точка-У» падает в густонаселенный квартал Макеевки; от боеголовки осталась воронка глубиной около метра. Погибших нет, но осколками вылетевших из окон стекол порезало лица двоих детей. Покинуть разрушенные квартиры пришлось десяткам семей.

Третья за неделю бомбежка Донецка снова привела к жертвам среди мирного населения. Текстильщик - спальный район, люди выходят на работу рано утром. В 07:45 артиллерийский снаряд, выпущенный ВСУ всего в 12 километрах от административной границы с городом, упал во двор многоэтажки. Погибли четыре женщины. Осколочно-фугасный снаряд гаубицы, выпущенной из подконтрольной украинским боевикам Красногоровки, разорвался на множество фрагментов, осколки уничтожили все на своем пути. В жилом массиве нет военных объектов, значит артиллеристы знали, что убивают обычных людей.

За неделю столицу ДНР обстреляли около десяти раз, минометами, гаубицами и ракетами. Это агония украинских националистов, которые взяты Вооруженными Силами России и Народной милицией ДНР в смертельный котел. И в этот котел боевики пытаются затащить как можно больше невинных жизней, действуя по лекалам фашистов Третьего рейха. Остановить ракетные обстрелы граждан Донбасса помогут расчеты российской системы ПВО, которая уже успешно сработала над Мелитополем, по которому украинские вооруженные формирования выпустили ракеты «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Боеголовки упали в том месте, где нет людей. Две пусковые установки были уничтожены российскими ракетами «Искандер».

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