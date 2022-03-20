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Глава СК РФ поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР и минирование химзавода в Сумах

Елизавета Потейчук
14:43 20.03.2022
По данным следствия, во время эвакуации граждан в школе №2 города Рубежное украинские военные открыли огонь из тяжелой артиллерии.
Глава СК РФ поручил расследовать обстрелы школы в ЛНР и минирование химзавода в Сумах
© Фото: Народная милиция ЛНР
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ провести расследование обстоятельств обстрелов школы в Луганской народной республике в ходе эвакуации мирного населения. Согласно информации следствия, во время эвакуации граждан в школе №2 города Рубежное украинские военные открыли огонь из тяжелой артиллерии. Люди переждали обстрел в здании учебного заведения, а после граждане были вывезены в пункт приема беженцев в Старобельске. В результате обстрелов пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

«Кроме того, Председатель СК России дал поручение расследовать обстоятельства минирования националистами химического завода в Сумской области и школы в Николаевской области. А.И. Бастрыкин поручил следователям осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее Александр Бастрыкин поручил произвести сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан ЛДНР. Отмечено, что глава СК России поручил «установить всех причастных <...> с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности».

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