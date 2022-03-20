Литва отказалась выплачивать компенсации бизнесу в случае национализации компаний в РФ

Литва не будет выплачивать компенсации своему бизнесу в случае, если их предприятия будут национализированы в России. Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

«Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды... твое имущество национализируют. Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить», - сказала Армонайте в эфире телеканала LRT.

Телеканал сообщает, что власти Литвы призвали бизнесменов ограничить свою деятельность в России, но у страны нет данных о том, кто ведет деятельность в РФ.

Ранее правительство России заявило о подготовке указа о временном ограничении на выход из российских активов иностранного бизнеса. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, в нынешних реалиях иностранные предприниматели принимают решения под политическим давлением, а не исходя из экономических факторов.