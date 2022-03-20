МО РФ сообщило об уничтожении 100 военных ВСУ и наемников под Житомиром

При ударе российским высокоточным оружием по центру подготовки Сил специальных операций ВСУ в Житомирской области были уничтожены 100 военнослужащих Украины и иностранных наемников. Об этом заявил на официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области. Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников», - заявил Конашенков на брифинге.

Американский Госдепартамент выпустил рекомендацию для своих граждан, которые собираются ехать на Украину. Госдеп рекомендует сразу составить завещание и оставить образцы своего ДНК для медицинских учреждений. Гражданам США также заранее предлагается дать указания родным относительно вопросов опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом, а также «пожеланий относительно похорон». К рекомендациям Вашингтона имеет смысл прислушаться всем наемникам, которые сейчас устремились на Украину.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов