Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Майор Игорь Гуралев, заместитель командира батальона

Батальон, в состав которого входил Игорь Гуралев, выполнял задачу по обороне одного из аэродромов. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны диверсионно-разведывательных групп националистов майор Игорь Гуралев находился на позициях охранения со своими подчиненными.

Увидев, что снаряды попали в ангар со стоящей там техникой, несмотря на риск сгореть заживо, вместе со своими бойцами Игорь, ни на секунду не задумываясь, бросился прямо в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара три единицы техники бригады, в том числе машину закрытой спутниковой связи, без которой управление группировкой стало бы невозможным.

Благодаря личному мужеству майора Гуралева, его самообладанию и умелому командованию из огня было спасено более 10 единиц техники. При этом никто из бойцов, эвакуировавших технику, не пострадал.

Капитан Дереник Темирханов, командир мотострелкового батальона

В ходе проведения операции по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов капитан Дереник Темирханов, грамотно оценив обстановку, организовал одновременное нанесение противнику ударов с фронта и флангов, а также обеспечил поддержку продвижения личного состава точным огнем минометных расчетов.

В ходе четырехчасового боя с превосходящими силами противника его подразделение добилось превосходства на поле боя, благодаря самоотверженности и умелым действиям комбата. В ходе ожесточенного сражения было уничтожено до 10 единиц вражеской бронетехники и около 100 националистов. Остальная часть националистов была вынуждена отступить и покинуть населенный пункт.

Благодаря решительным действиям капитана Дереника Темирханова и умелому руководству подчиненным личным составом российским войскам удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и освободить населенный пункт от украинских националистов.

Младший сержант Алексей Коноваленко, оператор взвода противотанковых управляемых ракет

Батарея, в состав которой входил младший сержант Алексей Коноваленко, выполняла задачу по прикрытию танкоопасных направлений в районе одного из населенных пунктов. Ночью противник танковой колонной предпринял очередную попытку прорыва обороны российских войск.

Алексей первым обнаружил колонну бронетехники, о чем доложил командиру батареи, и, получив приказ на уничтожение выдвигающегося противника, открыл огонь по вражеским танкам. В ходе боя младший сержант Коноваленко ракетами противотанкового ракетного комплекса лично подбил три танка националистов.

Спустя несколько дней батарея подверглась атаке многократно превосходящего противника. В ходе боя экипажем было уничтожено две долговременных огневых точки, один опорный пункт, четыре единицы бронетехники и 16 националистов. Благодаря умелому руководству подчиненными и профессионализму младшего сержанта Коноваленко, четыре атаки противника были отражены.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко