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«Высадили и забрали»: военнослужащие РФ вернули жителям Мелитополя отобранные националистами автомобили

09:27 19.03.2022
Вернуть личный автотранспорт удалось только после обращения мирных граждан в российскую военную комендатуру.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие РФ оказали содействие жителям Мелитополя - разыскали и вернули им личные автомобили, которые у мирных граждан отобрали украинские подразделения территориальной обороны, сформированные киевской властью.

Представителями данных формирований на автомобили были нанесены опознавательные знаки, аналогичные тем, которые используются для маркировки российской военной техники. Автомобили могли использоваться для попытки проведения диверсий против мирного населения или российского воинского контингента, или же для попытки бегства из зоны проведения спецоперации.

Жители Мелитополя сообщают, что вернуть личный автотранспорт удалось только благодаря обращению в российскую военную комендатуру. Военнослужащие РФ продолжат оказывать помощь жителям города, пострадавшим от произвола украинских националистов.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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