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Конвои почти круглосуточно: как ВС РФ доставляют гумпомощь мирным жителям Украины

Константин Исаев
05:01 19.03.2022
Российским военнослужащим доставили письма и рисунки от детей, чтобы поддержать на передовой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Колонна грузовиков растянулась на почти километр. Впереди граница. Здесь обязательная остановка, даже несмотря на то, что сейчас эта линия абсолютно формальная.

«Это только одна из дорог, по которой практически в круглосуточном режиме идут российские военные конвои. Конечно, здесь и помощь нашим ребятам на передовой, но и, безусловно - это и гуманитарная помощь мирным жителям Украины, которых собственная власть просто оставила без какой-либо помощи», - рассказал корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

На остановку и краткий инструктаж всего несколько минут. Но и здесь, среди шума техники и постоянного напряжения, внезапно - письма. Не электронные - настоящие, бумажные, с наивными рисунками и первыми, еще неровными буквами. Детские письма нашим солдатам и офицерам на передовой со всей необъятной России. А некоторые полевая почта доставила даже из Таджикистана и с далекой афганской границы.

«Не всегда удается доставлять груз оперативно, поскольку дорожные сети приходят в негодное состояние. Мосты разрушены. Но нам оказывают помощь наши коллеги из инженерных войск, которые быстро наводят переправы, и нам благодаря их работе удается оперативно доставить груз», - объяснил один из военнослужащих.

И вот, колонна снова в пути. Дальше только под охраной БМП и мобильных зенитных установок. Все-таки, ситуация пока непростая. Даже местный украинский кот подбежал к оператору, чтобы узнать, есть ли чем поживиться.

«Только за последние 15 суток в Черниговскую область и ДНР доставлено более 500 тонн гуманитарного груза. И вот, сегодня очередная колонна снова уходит туда с северного направления наступления российских войск», - обозначил корреспондент Константин Исаев.

В одном из сел Черниговщины картина раз от раза повторяется. Местные все еще опасаются выходить к людям в форме - сказывается наследие пребывания здесь нацбатов. Но постепенно люди, оставленные своими властями без помощи, принимают ее от российских военных. Подходят и подъезжают на проверенных временем еще советских велосипедах. Не каждый современный выдержит такую тяжесть.

К стандартным наборам продуктов на этот раз добавились еще масло и мука, которой только для жителей этого поселка в Черниговской области доставили более полутонны.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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