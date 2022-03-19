Конвои почти круглосуточно: как ВС РФ доставляют гумпомощь мирным жителям Украины

Колонна грузовиков растянулась на почти километр. Впереди граница. Здесь обязательная остановка, даже несмотря на то, что сейчас эта линия абсолютно формальная.

«Это только одна из дорог, по которой практически в круглосуточном режиме идут российские военные конвои. Конечно, здесь и помощь нашим ребятам на передовой, но и, безусловно - это и гуманитарная помощь мирным жителям Украины, которых собственная власть просто оставила без какой-либо помощи», - рассказал корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

На остановку и краткий инструктаж всего несколько минут. Но и здесь, среди шума техники и постоянного напряжения, внезапно - письма. Не электронные - настоящие, бумажные, с наивными рисунками и первыми, еще неровными буквами. Детские письма нашим солдатам и офицерам на передовой со всей необъятной России. А некоторые полевая почта доставила даже из Таджикистана и с далекой афганской границы.

«Не всегда удается доставлять груз оперативно, поскольку дорожные сети приходят в негодное состояние. Мосты разрушены. Но нам оказывают помощь наши коллеги из инженерных войск, которые быстро наводят переправы, и нам благодаря их работе удается оперативно доставить груз», - объяснил один из военнослужащих.

И вот, колонна снова в пути. Дальше только под охраной БМП и мобильных зенитных установок. Все-таки, ситуация пока непростая. Даже местный украинский кот подбежал к оператору, чтобы узнать, есть ли чем поживиться.

«Только за последние 15 суток в Черниговскую область и ДНР доставлено более 500 тонн гуманитарного груза. И вот, сегодня очередная колонна снова уходит туда с северного направления наступления российских войск», - обозначил корреспондент Константин Исаев.

В одном из сел Черниговщины картина раз от раза повторяется. Местные все еще опасаются выходить к людям в форме - сказывается наследие пребывания здесь нацбатов. Но постепенно люди, оставленные своими властями без помощи, принимают ее от российских военных. Подходят и подъезжают на проверенных временем еще советских велосипедах. Не каждый современный выдержит такую тяжесть.

К стандартным наборам продуктов на этот раз добавились еще масло и мука, которой только для жителей этого поселка в Черниговской области доставили более полутонны.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов