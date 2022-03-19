Эксперт объяснил стремление Джонсона к антироссийской риторике

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в настоящее время имеет слабые позиции в своей стране. Так объяснил стремление Джонсона к антироссийской риторике старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Здесь просматривается попытка удержаться у власти за счет агрессии. Это желание сохранить власть за счет антироссийской риторики», - цитирует эксперта RT.

Аналитик добавил, что Великобритания испытывает экономические трудности, которые власти не могут объяснить. По мнению Оленченко, «за все надо было бы, по-хорошему, объясняться Джонсону, но объясняться нечем». Точно такая же ситуация обстоит и с президентом США.

«Здесь просматривается желание поддержать и выступить проводником американской политики в Европе», - заключил эксперт.

Ранее Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Евросоюзу и Великобритании предстоят тяжелые времена без энергетических ресурсов России. Вместе с тем, британский премьер указал на то, что Великобритания сможет «продолжать вести мир за собой - вперед к углеродной нейтральности».