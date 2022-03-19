Мария Захарова рассказала о новой программе «поддержки доносов» США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы запустили новую программу «поддержки доносительства и стукачества».

Как пишет Мария Захарова, Вашингтон призвал своих граждан сообщать, куда следует, обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием Правительства РФ» и даже обещал выплатить материальное вознаграждение.



«Какой простор для творчества, не так ли? Особенно учитывая внезапно произошедший межсезонный отпускной период. Американские власти должны поспешить, а то вдруг в таких обстоятельствах у отпускников случится ностальгия», - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Мария Захарова рекомендовала американцам в первую очередь обратить внимание на свои дела.

«Где, например, «афганские миллиарды», выделенные на восстановление страны и развитие ее инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID? Где отчетность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов?», - задается вопросом она.

Ранее посольство Российской Федерации призвало Соединенные Штаты прекратить врать и заняться объективным освещением событий на Украине. Ведомство призывает желающих получать достоверную информацию читать ресурсы Министерства иностранных дел России, Министерства обороны России и посольства России в США.