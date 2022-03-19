На Тихоокеанском флоте торжественно отметили День моряка-подводника

На Камчатке и во Владивостоке в соединениях и частях Подводных сил Тихоокеанского флота прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню моряка-подводника. Праздничный день традиционно начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на подводных лодках и построения личного состава Подводных сил Тихоокеанского флота и соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил, на которых были зачитаны праздничные приказы.

Моряки-подводники на Камчатке встретили праздничный день раньше остальных. В поселке Рыбачий у памятников Герою Советского Союза Николаю Вилкову и подводной лодке «Л-16» состоялись памятные мероприятия с возложением цветов и венков.

Во Владивостоке на Корабельной набережной прошла памятная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». Участники мероприятия почтили память моряков-подводников у мемориала подводной лодки «С-56» и памятного знака «Пионерам подводного плавания на Тихом океане». В церемонии участвовали представители командования Тихоокеанского флота, соединения подводных лодок ТОФ, ветераны Военно-Морского Флота и юнармейцы.

Незадолго до праздника в главную базу Тихоокеанского флота вернулась подводная лодка «Усть-Большерецк» после учения. Экипаж подлодки принимал участие в первом в этом году крупном учении сил флота в составе более чем 20 кораблей, которое началось еще в конце января. Моряки-подводники с «Усть-Большерецка» отмечают свой профессиональный праздник в кругу семей.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.