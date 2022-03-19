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«Запрыгнули в вертолет, заняли оборону»: командир Ка-52 о подробностях захвата аэродрома в Гостомеле

Виталий Никулин
18:42 19.03.2022
Иван Болдырев рассказал о подробностях боевого вылета, в результате которого удалось захватить украинский аэродром и уничтожить украинскую боевую технику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир российского вертолета Ка-52, который был подбит во время спецоперации на Украине, раскрыл уникальные детали захвата украинского аэродрома, в котором участвовали десятки вертолетов.

Иван Болдырев традиций не нарушает: перед вылетом не фотографируется, обязательно дает хоть немного повисеть защитному шлему на приемнике воздушного давления, надевает ту же форму, что и в день начала спецоперации, в которой совершил уже полсотни вылетов. С одного из них вернулся героем, когда в числе первых заходил на аэродром Гостомеля и прикрывал высадку десанта.

«Вышли на аэродром первые, нас сначала пропустили вперед, и как только мы вышли на торец полосы, по нам открылся плотный огонь из ПЗРК и зенитной артиллерии. Стреляли со всех сторон, в первой же атаке мы сразу потеряли ведущего группы», - рассказал «Звезде» Болдырев.

По его словам, противник грамотно работал по парам. Как рассказывает летчик, атаковали при этом довольно подло - городили из гражданских автомобилей заторы, переносные комплексы прятали между ними. Максимальное количество ракет, которое зафиксировали системы борта капитана Болдырева - 18, одновременно по одной машине.

После потери ведущего, Иван встал на его место. В составе трех машин зачищал аэродром в течении 10 минут до подхода десанта на Ми-8. Израсходовав боекомплект, с повреждением главного редуктора и левого двигателя, намерено выступил мишенью и вызывал огонь на себя, чтобы вскрыть замаскированные позиции зенитной артиллерии и бронетехники.

После вынужденной посадки экипаж, согласно инструкции, стирает все данные, занимает круговую оборону и начинает вести «беспокоящий огонь». Своему «Аллигатору» командир благодарен за работу и за спасение своей жизни. Ка-52 получил «ранения» в хвостовую часть, баки, двигатель, кабину - всего 32 пробоины.

«Хотел рассказать про Славу, ну, это Вячеслав Вараев, который забрал наш экипаж. Пара его прикрывала, они уничтожили расчеты минометов, которые по нам работали. Он подсел, мы быстренько, собрав вещи, запрыгнули в вертолет, заняли оборону в вертолете, открыв окна. Полетели домой. Через несколько дней Славу сбили», - поделился командир Ка-52.

Итогами того боевого вылета стало уничтожение группой капитана Болдырева шести зенитных установок, нескольких единиц бронетехники и успешная высадка российского десанта без потерь. Иван Болдырев сожалеет лишь о том, что пока его «Аллигатор» остается на том самом поле. Но абсолютно уверен, что пилот и его машина воссоединятся и выполнят еще не одну боевую задачу.

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