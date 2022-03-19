Освобождение Марьинки: танкисты ДНР показали как уничтожают укрепления ВСУ в городе

Большая удача - мы застали два экипажа Т-72 народной милиции ДНР, которые работают сейчас в юго-западном направлении от Донецка. После загрузки боекомплекта, танкисты вновь отправляются на позицию.

Наводчик-оператор этой машины получил позывной «Заряжай» из-за того, что выжимает все из 125-миллиметрового орудия. Танковая пушка медленно, но верно берет верх над тоннами бетона. Укрепрайоны ВСУ в населенных пунктах Марьинка и Авдеевка силовики методично обустраивали с 2014 года.

«У них очень сильно все залито. Там очень серьезные укрепления. Я по 50 снарядов в каждый кидаю. Только таким макарром мы что-то добиваемся, они там залили очень серьезно», - рассказал наводчик.

Первая точка, с которой танкисты ведут снайперский огонь - излюбленная. С нее по закрытым позициям ВСУ работают регулярно.

После того как экипаж Т-72 произвел массированный залп по вражеской позиции, которая находится в полутора километрах, танк меняет позицию - «в обратку» начали лететь мины.

Экипаж участвовал в освобождении Волновахи, где было настоящее противостояние брони.

Эти люди - обычные донецкие шахтеры, которые не заканчивали таковых училищ. За оружие их вынудили взяться неонацисты, которые при поддержке Киева годами измывались над жителями Донбасса. Броня частично пробита осколками. В катке сквозное отверстие. Машина выдержала несколько прямых попаданий из противотанкового гранатомета.

Экипаж танка в очередной раз поменял полевую позицию. Прямой наводкой они стреляют по вражеской артиллерии.

«Она была уничтожена, ну и на Терриконе у них глаза. Укреп очень хороший. Я его как следует разобрал. 20 штук туда запустил. Там никого не осталось, а если остались - приедем и допалим всех», - рассказал наводчик.

Освобождение Марьинки позволит вывести из под огня ВСУ часть районов Донецка - Текстильщик и Александровку. Народная милиция обещает справиться с поставленной задачей в ближайшее время.