Гений Челомея: обнародованы альбомы с концепциями ракетопланов и космопланов конструктора

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Челомей предлагал новые направления разработок - космические ракетопланы, космопланы, управляемые боеголовки. Космические аппараты, которые затем продолжали полет в атмосфере земли. Именно тогда появились разговоры о сверхзвуковых и гиперзвуковых полетах.

В процессе исследований чертежи становились макетами, а макеты выросли в гиперзвуковую летающую лабораторию с дальностью более 1000 километров и скоростью в 6 махов. Если бы не трудности 90-х, прообраз «Циркона» давно был бы готов. Но ни ракетоплан, ни лаборатория на его базе так никуда и не полетели.

В отличие от экспериментального гиперзвкового аэробалистического аппарата, который при входе в атмосферу стабилизировался аэродинамическими поверхностями, раскрывая рули. Благодаря его запуску в 1961 году, удалось получить большой объем полезной информации.

Впервые подробности производства перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон»: журналисты «Военной приемки» побывали в закрытых цехах НПО машиностроения, где ракету разработали, и где она прошла первые испытания. Зритель увидит, что было сделано для того, чтобы на земле создать условия, максимально соответствующие гиперзвуковому полету. Для этого на территории НПО собрали мощнейшую испытательную базу, в частности, самый большой в мире ударный стенд и самую большую в Европе установку для проведения тепловых прочностных испытаний. Также в выпуске - ранее засекреченные проекты ракетопланов и космопланов, которые и стали прародителями гиперзвукового оружия в России. Смотрите «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.