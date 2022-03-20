Гений Челомея: обнародованы альбомы с концепциями ракетопланов и космопланов конструктора
Владимир Челомей предлагал новые направления разработок: космические ракетопланы, космопланы, управляемые боеголовки - именно тогда появились разговоры о сверхзвуковых и гиперзвуковых полетах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Команда «Военной приемки» не первый раз посещает «НПО Машиностроения» и кабинет конструктора Владимира Челомея. На этот раз предметом интереса автора и ведущего программы Алексея Егорова стали документы прошлых времен, касающиеся гиперзвука - альбомы с названиями: «Суборбитальные пилотируемые ракетопланы» и «Космоплан с ядерными плазменными двигателями».
Эскизы из этих альбомов выглядят фантастично и в 2022 году. К примеру, в одном из них указана крейсерская скорость ракетоплана - 5200 метров в секунду, дальность - 5 тысяч километров. Взлетать по задумке он должен был как ракета, а садиться как самолет, даже прорабатывался вопрос полета человека внутри гиперзвуковых аппаратов.
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