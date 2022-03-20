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Между молотом и наковальней: кадры испытаний пускового контейнера «Циркона» на прочность

Егор Левин
14:00 20.03.2022
Раз за разом два огромных молота обрушивают всю свою разрушительную мощь на контейнер, но он не сдается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для создания суперсовременных ракет необходимы суперсовременные испытательные базы. Команда «Военной приемки» побывала на ВПК «НПО машиностроения», чтобы понаблюдать за работой стенда, на котором испытывалась ударостойкость транспортно-пускового контейнера для российского гиперзвукового «Циркона».

Стенд позволяет проводить испытания изделий огромной массы на нагрузки, максимально приближенные к натурным. По словам начальника научно-исследовательского отдела «НПО машиностроения» Григория Иванько, стенд можно назвать самым мощным из известных подобной конструкции, в том числе и зарубежом.

НПО входит в состав АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение». Это знаменитое предприятие Владимира Челомея, в стенах которого появились на свет единственная в мире боевая космическая станция «Алмаз» и самая массовая баллистическая ракета УР-100, а также береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс».

Стенд является универсальным и имеет широкий диапазон воздействий, конкретно под «Циркон» он был доработан. В настоящее время все профильные испытания «Циркона» проводятся именно на нем. Для проверки контейнера он располагается между двумя движущимися частями, которые имитируют удар, сила которого может доходить до 70 тонн.

Раз за разом два огромных молота обрушивают всю свою разрушительную мощь на контейнер, но он не сдается.

Впервые подробности производства перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон»: журналисты «Военной приемки» побывали в закрытых цехах НПО машиностроения, где ракету разработали, и где она прошла первые испытания. Зритель увидит, что было сделано для того, чтобы на земле создать условия, максимально соответствующие гиперзвуковому полету. Для этого на территории НПО собрали мощнейшую испытательную базу, в частности, самый большой в мире ударный стенд и самую большую в Европе установку для проведения тепловых прочностных испытаний. Также в выпуске - ранее засекреченные проекты ракетопланов и космопланов, которые и стали прародителями гиперзвукового оружия в России. Смотрите «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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