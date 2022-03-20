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«Метеорит» для «Циркона»: как крылатая стратегическая ракета СССР проложила путь гиперзвуку

Егор Левин
11:55 20.03.2022
Советская разработка могла стартовать с подводной лодки или с самолета-носителя, и ее так же, как и современную, не успевали засечь радары.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Идеи о гиперзвуковых самолетах Владимира Челомея пока остаются только на бумаге, но вот ракету, максимально приближенную к гиперзвуковой, инженерам его времени создать удалось. Это - «Метеорит», крылатая стратегическая ракета, способная преодолевать межконтинентальные расстояния.

«В первой половине 70-х годов прошлого века США решили начать разработку и развертывание совершенно нового вида стратегического оружия. Крылатые ракеты морского базирования получили сейчас всем известное имя - “Томагавк”. Нужно было дать какой-то ассиметричный ответ, и Владимир Николаевич Челомей понимал, что даже при численном равенстве однотипных дозвуковых крылатых ракет, паритет не будет обеспечен», - рассказал «Военной приемке» замгендиректора по коммуникациям «НПО машиностроения» Антон Дегтярев.

В условиях, когда СССР был окружен военными базами НАТО, требовалась ракета, свободно летающая на сверхзвуке. Такой и стал «Метеорит», способный преодолевать расстояние в 5500 километров. Ракета была похожей на сверхзвуковой Ту-144 формой носа и воздухозаборником. Для «Метеорита» специально разработали абсолютно новые для того времени материалы.

Он мог стартовать и с подводной лодки, и с самолета-носителя Ту-95. «Циркон», как и «Метеорит», изначально разрабатывался в морской и авиационной версиях. Заказчиком было принято решение на первом этапе активизировать работу по созданию именно морской версии ракеты.

По смыслу «Метеорит» был очень близок «Циркону», его так же, как и «Циркон», практически не видели радары, даже когда создатели решили сыграть в поддавки.

«Производился пуск ПВО. Для этого было задействовано два современных зенитных комплекса. Но, даже зная траекторию полета и время пуска, были выключены бортовые средства защиты, программа маневрирования ракеты не работала, и то ее смогли поразить лишь со второго пуска противоракетами», - рассказал Дегтярев.

Сейчас «Метеорит» стоит на постаменте в сквере возле «НПО машиностроения» как символ передовых технологий позднего СССР. А заодно и несбывшейся мечты иметь неуязвимую супер-ракету. Один главный плюс - все лучшее, что было в «Метеорите», унаследовал «Циркон».

Впервые подробности производства перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон»: журналисты «Военной приемки» побывали в закрытых цехах НПО машиностроения, где ракету разработали, и где она прошла первые испытания. Зритель увидит, что было сделано для того, чтобы на земле создать условия, максимально соответствующие гиперзвуковому полету. Для этого на территории НПО собрали мощнейшую испытательную базу, в частности, самый большой в мире ударный стенд и самую большую в Европе установку для проведения тепловых прочностных испытаний. Также в выпуске - ранее засекреченные проекты ракетопланов и космопланов, которые и стали прародителями гиперзвукового оружия в России. Смотрите «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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