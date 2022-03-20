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Пекло: работу имитирующего нагрев «Циркона» стенда показали на видео

Егор Левин
15:00 20.03.2022
Стенд состоит из внутреннего нагревателя, расположенный на котором отсек ракеты неравномерно нагревают изнутри и снаружи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Чтобы хотя бы приблизительно понять, какой нагрев испытывает ракета во время полета, автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров посетил участок тепловых испытаний на производстве. Иногда там бывает настолько жарко, что можно потерять зрение - температура, которую выдает стенд, на поверхности ракеты доходит до 1000 градусов, что, очевидно, очень опасно. Поэтому во время съемок стенд работал лишь на 10% от максимальной мощности.

Стенд состоит из внутреннего нагревателя, на который сверху насаживается отсек ракеты. После этого начинается прогрев - с двух сторон, снаружи и изнутри, причем неравномерный - лампы мигают для имитации условий полета.

Некоторые типы ракет имеют такой двигатель, при котором воздушный поток проходит внутри изделия. От аэродинамического нагрева происходит нагрев не только внешней, но и внутренней поверхности отсека.

Между простыми баллистическими ракетами и «Цирконом» есть одно отличие: баллистическая летит на гиперзвуке секунды, «Циркон» - минуты; это как подержать руку в костре - пару секунд может любой, а дольше десяти никто не выдержит.

Кроме нагрева на стенде можно прикладывать к изделия нагрузки, имитирующие маневрирование ракеты. Также можно прикладывать внутреннее и внешнее давление, которое также являются полетными факторами.

Справедливости ради, эффективную защиту от температуры больше 1000 градусов ученые нашли задолго до «Циркона» - это покрытие космического корабля «Буран». На входе в плотные слои атмосферы кромки его крыльев нагревались до 1800 градусов.

Но, опять-таки, в отличие от космического корабля, который шел по известной траектории и которому из-за этого не мешали сгоравшие в атмосфере слои покрытия, изменявшие его аэродинамику, в отношении «Циркона» необходимо решать задачи совершенно другого класса.

Впервые подробности производства перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон»: журналисты «Военной приемки» побывали в закрытых цехах НПО машиностроения, где ракету разработали, и где она прошла первые испытания. Зритель увидит, что было сделано для того, чтобы на земле создать условия, максимально соответствующие гиперзвуковому полету. Для этого на территории НПО собрали мощнейшую испытательную базу, в частности, самый большой в мире ударный стенд и самую большую в Европе установку для проведения тепловых прочностных испытаний. Также в выпуске - ранее засекреченные проекты ракетопланов и космопланов, которые и стали прародителями гиперзвукового оружия в России. Смотрите «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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